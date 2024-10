Der Leb­ku­chen steht schon seit August in den Super­märk­ten bereit, die Tem­pe­ra­tu­ren wer­den bald küh­ler und für das Alt­müns­terer Christ­kind bedeu­tet das: Schnell die Flü­gel auf­wär­men, denn der Weih­nachts­wunsch­baum am Gemein­de­amt steht schon wie­der bereit! Gemein­sam mit dem Christ­kind kön­nen Sie Mit­bür­gern, die es finan­zi­ell gera­de nicht so leicht haben, einen Wunsch zu Weih­nach­ten erfüllen.

Die Akti­on Weih­nachts­wunsch­baum rich­tet sich an Men­schen aus Alt­müns­ter, Neu­kir­chen & Reindl­mühl mit gerin­gem Ein­kom­men. Die­se kön­nen den gan­zen Novem­ber lang einen Zet­tel mit einem Wunsch bis zu € 40,00 bei Frau Eva Situk (Sozi­al­ab­tei­lung) aus­fül­len. Der Zet­tel wird danach auf den Wunsch­baum im Foy­er des Gemein­de­amts gehängt. Alle die hel­fen möch­ten, kön­nen ab 1. Dezem­ber 2024 Wün­sche vom Baum neh­men. Die Waren, Gut­schei­ne, usw. brin­gen die „Wunsch-Erfül­ler“ dann zu Frau Situk aufs Gemein­de­amt, wo sie anonym wei­ter­ge­ge­ben werden.

„In den letz­ten Jah­ren gab es zahl­rei­che Bür­ger, durch deren Unter­stüt­zung vie­le Augen am Hei­li­gen Abend geleuch­tet haben“, sagt Bür­ger­meis­ter Mar­tin Pelzer.