Die Land­ju­gend Alt­müns­ter zeigt ein­mal mehr ihr gro­ßes Herz: Am 24. Novem­ber 2024 orga­ni­siert sie in Koope­ra­ti­on mit der Ober­ös­ter­rei­chi­schen Land­ler­hil­fe eine Weih­nachts­päck­chen-Akti­on für bedürf­ti­ge Kin­der in Rumä­ni­en und der Ukraine.

In Alt­müns­ter kön­nen Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ihre lie­be­voll gepack­ten Geschen­ke abge­ben und damit Kin­dern in schwie­ri­gen Lebens­um­stän­den eine klei­ne Freu­de bereiten.

Die Mit­glie­der der Land­ju­gend Alt­müns­ter sind für ihr ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment bekannt. Auch heu­er möch­ten sie wie­der einen Bei­trag leis­ten und haben sich daher ent­schlos­sen, wie­der an der Akti­on „Christ­kindl aus der Schuh­schach­tel“ teilzunehmen.

Am 24. Novem­ber 2024 von 10 bis 14 Uhr kön­nen die gefüll­ten Päck­chen im ehe­ma­li­gen Feu­er­wehr­de­pot in Alt­müns­ter abge­ge­ben wer­den. Sarah Rau­ber, Obfrau der Land­ju­gend, erklärt: „Es ist uns wich­tig, dass die Kin­der sich über die Geschen­ke freu­en. Daher bit­ten wir dar­um, die Päck­chen nach Alter und Geschlecht zu sor­tie­ren und auf ver­derb­li­che Lebens­mit­tel zu verzichten.“

Mit jedem Päck­chen ent­zün­det die Land­ju­gend Alt­müns­ter ein klei­nes Licht der Hoff­nung in den Augen der Kinder.

Die gesam­mel­ten Päck­chen wer­den anschlie­ßend nach Wels gebracht und von dort aus in die Kar­pa­ten, nach Rumä­ni­en und Sie­ben­bür­gen trans­por­tiert. Dort wer­den sie an Kin­der ver­teilt, die in Armut leben. Han­nes Höl­ler, Mit­glied der Land­ju­gend, betont: „Mit jedem Päck­chen schen­ken wir den Kin­dern ein Stück­chen Hoff­nung und zei­gen ihnen, dass sie nicht ver­ges­sen sind.“

Die Akti­on „Christ­kindl aus der Schuh­schach­tel“ ist ein wun­der­ba­res Bei­spiel dafür, wie man mit wenig Auf­wand viel Gutes bewir­ken kann. Die Land­ju­gend Alt­müns­ter lädt alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger herz­lich ein, sich an die­ser Akti­on zu betei­li­gen und mit­zu­ma­chen, um Kin­dern in Not eine Freu­de zu berei­ten: „Sei­en auch Sie dabei und wer­den Sie Teil die­ser groß­ar­ti­gen Aktion!“