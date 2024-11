Die wei­te Rei­se nach Maribor/Slowenien zum HDK MARI­BOR war eine Her­aus­for­de­rung. Da muss­ten zuerst am Sams­tag 16.11.2024 alle Geis­ter vor dem wich­ti­gen Spiel geweckt wer­den. Die Gmund­ner Haie sind aber Pro­fi genug und hat­ten die Situa­ti­on voll im Griff. Um18:00 Uhr war es soweit. Anpfiff in der Eis­hal­le Mari­bor. Nach 17 Minu­ten stand es 1:2 für die Sharks nach sehens­wer­ten Tore von Alwin Schus­ter und Niklas May­er­hau­ser! Die Sharks hat­ten sich auf den Geg­ner per­fekt ein­ge­stellt und kamen zu guten Chan­cen. So auch die Haus­her­ren, wo aber beim Gmund­ner Goa­lie Domi­nic Burg­hard End­sta­ti­on war. Nach einem wei­te­ren Tref­fer der Sharks durch Eli­as Kol­ler nach Assist von Moritz Neu­rau­ter und Niklas Mayr­hau­ser in der 30 Minu­te stand es 1:3 für die Gmund­ner Haie!

40 Minu­ten gespielt und die Sharks füh­ren durch Tore von Schus­ter Alwin, May­er­hau­ser Niklas und Kol­ler Eli­as mit 3:1. Span­nend wur­de es noch­mals durch den Anschluss­tref­fer zum 3:2 in der 41. Spiel­mi­nu­te. Die UEHV Cam4Dent Sharks Gmun­den konn­ten jedoch das eine Tor Vor­sprung bis zum Spie­len­de erfolg­reich ver­tei­di­gen und tra­ten mit einem 3:2 Sieg die Heim­rei­se nach Gmun­den an! Der Gmund­ner Goa­lie Burg­hard Dome­nic wur­de nach die­ser span­nen­den Par­tie zum Spie­ler des Tages gekürt!

Die Tabel­len­füh­rung konn­te somit auf 13 Punk­te aus­ge­baut wer­den! Die Sharks haben nun einen 6 Punk­te Vor­sprung auf Ver­fol­ger Maribor/Slowenien und 7 Punk­te auf den nächs­ten Geg­ner Kap­fen­berg auf Rang 3, die im Aus­wärts­spiel am 23.11.2024 auf die Haie war­ten. So kann es aus Gmund­ner Sicht wei­ter gehen. Aber es ist bei jeder Par­tei Vor­sicht gebo­ten. Die­se Liga hat es in sich und je nach Ver­fas­sung kann jede Mann­schaft einen Sieg ein­fah­ren. Auf alle Fäl­le ist für Eis­ho­ckey-Span­nung pur sicher gesorgt.

ACH­TUNG! Ein High­light im Hai­fisch­be­cken Gmun­den wird sicher das Retour­spiel gegen HDK MARIBOR/Slowenien am Sams­tag 14.12.2024 mit Spiel­be­ginn 18:30 Uhr. Ein Rah­men­pro­gramm der Super­la­ti­ve war­tet auf alle Besucher!