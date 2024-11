Die OCG (Öster­rei­chi­sche Com­pu­ter Gesell­schaft) über­gab wäh­rend der Impuls-Tage dem BG/BRG Bad Ischl auch heu­er wie­der eine Aus­zeich­nung: „Erfolg­reichs­tes Schul Test Cen­ter 2023“. Das Gym­na­si­um fun­giert seit gerau­mer Zeit als Aus­bil­dungs­cen­ter für den Com­pu­ter­füh­rer­schein und konn­te in den ver­gan­ge­nen 3 Jah­ren im Raum OÖ immer einen Podi­ums­platz errin­gen. Im Schul­jahr 2023/24 war es der drit­te Platz in abso­lu­ten Zah­len. Die in Linz statt­fin­de Tagung bot wei­ters aktu­el­le Infos und Vor­trä­ge aus dem Sek­tor Cyber­crime, KI, Robo­tik und Cyber­se­cu­ri­ty an.

Das Gym Bad Ischl wur­de wäh­rend der Ver­lei­hung gebe­ten, sein Erfolgs­ge­heim­nis preis­zu­ge­ben. Die Ant­wort ist denk­bar ein­fach und erfreu­lich zugleich: Der Erfolg baut sich vor allem auf dem Inter­es­se und Enga­ge­ment von Schüler:innen auf, die mit der Hil­fe ihrer Lehrer:innen den Com­pu­ter­füh­rer­schein erlan­gen möchten.