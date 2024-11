In der MUKI Eis­are­na Gmun­den kam es am Sams­tag 2.11.2024 zum Eis­ho­ckey­schla­ger zwi­schen den UEHV Cam4Dent Sharks Gmun­den und dem ATSE Graz. Zum „Ladys­day“ (Alle Mädels hat­ten frei­en Ein­tritt und wur­den mit einem Gläs­chen Pro­sec­co begrüßt) war gela­den und die Tri­bü­ne in der Eis­hal­le Gmun­den war mit über 400 Gäs­te und Eis­ho­ckey­fans prall gefüllt. Die Stim­mung konn­te nicht bes­ser sein. Der Puck­ein­wurf zum Spiel wur­de durch Sport Gemein­de­rat­rat Mag. Maxi­mi­li­an Att­wen­ger gemein­sam mit dem Obmann der Sharks Gün­ter Kail durch­ge­führt. Spiels­spon­sor war ITW Was­ser­bet­ten Altmünster.

Die Gäs­te­mann­schaft aus Graz hat­te sich eine Revan­che für die knap­pe 5:4 Nie­der­la­ge beim Spiel in Graz vor­ge­nom­men. Aber es kam ganz anders. Das wohl schnells­te Sai­son­tor der jun­gen Sai­son erziel­te Adri­an Rosen­ber­ger nach Zuspiel von Bas­ti­an Szie­ber für die Sharks nach nur 20 Sekun­den. Zwei Minu­ten spä­ter knall­te Ali­as Kol­ler die Hart­gum­mi­schei­be nach Ide­alpaß von Miritz Neu­rau­ter unter die Lat­te des Gra­zer Goa­lie zum 2:0. Dann ein auf und ab mit Chan­cen auf bei­den Sei­ten. Schließ­lich war es Marc-Anddre‘Dorian der den Puck ide­al auf Simon Reder abspiel­te und der erle­dig­te das 3:0 für die SHARKS. Luca Rodin­ger konn­te in der 19. Spiel­mi­nu­te auf 3:1 für die Gra­zer ver­kür­zen. In der Drit­tel­pau­se gab es das bereits belieb­te Puck­wer­fen von der Tri­bü­ne in Rich­tung Mit­tel­an­stoss. Jeder Puck hat eine Num­mer. Die drei Pucks, diie am nähes­ten dem Mit­tel­an­stoss zum lie­gen kom­men, bekom­men die begehr­ten Preise.

Und wei­ter gin­gen die Angriffs­wel­len der Cam4Dent Sharks im zweii­ten Spiel­ab­schnitt. in der 25. Spiel­mi­nu­te war es wie­der Zeit zum Jubeln. Fabi­an Rich­ter konn­te das Zuspiel von Bas­ti­an Szie­ber zum 4:1 ver­wer­ten. Nur zwei Mnu­ten spä­ter war es Ian Motil nach Assist von Simon Reder, der zum 5:1 ein­netz­te. In Minu­te 34 konn­te Moritz Neu­rau­ter nach Zuspiel von Eli­as Kol­ler die Hart­gum­mi­schei­be unhalt­bar im Tor der Gra­zer zum 6:1 unter­brin­gen. Dies war auch der Pau­sen­stand nach 40 Spielminuten.

Eine Minu­te nach Spiel­be­ginn des letz­ten Drit­tel Angriff der Sharks mit Mar­kus Krotsch, Zuspiel auf Alwin Schus­ter und das 7:1 für die Gmund­ner war voll­bracht. Es gab dann iin die­sem Drit­tel noch eini­ge Tor­chan­cen auf bei­den Sei­ten, die aber bei den Tor­hü­tern bei­der Teams ende­ten. Gro­ßen Anteil am Kan­ter­sieg mit 7:1 hat­te auch der Goa­lie der Sharks Luka Gra­car, der 24 von 25 Tor­schüs­sen erfolg­reich abwehr­te. Zum bes­ten Spie­ler des Tages wur­de Eli­as Kol­ler gewählt.

„Eine sehr gute Leis­tung mei­ner Cracks, aber für Über­heb­lich­keit nach den drei Sie­gen in Fol­ge ist kein Platz. Trotz Aus­bau der Tabel­len­füh­rung gilt es wei­ter am Fein­schliff der Mann­schaft zu arbei­ten. Die Moti­va­ti­on unse­rer Cracks stimmt zu 100%, ich gra­tu­lie­re auch herz­lich zum 7:1 Sieg und freue mich schon auf nächs­ten Sams­tag 9.11.2024, wo wir in der Muki Eis­are­na Gmun­den die Mann­schaft WEV Wie­ner Eis­lauf­ver­ein emp­fan­gen wer­den. Spiel­be­ginn wie gewohnt um 18:30 Uhr. Mit einer Traum Zuschau­er­ku­lis­se wie in den letz­ten Spie­len wer­den die UEHV Cam4 Dent Sharks wie­der ihr Kön­nen auf­blit­zen las­sen und die Fans von den Sit­zen rei­ßen!“, so Trai­ner Gre­gor Baum­gart­ner mit einem Lächeln im Gesicht.

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTOPRESS