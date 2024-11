„Die Vor­be­rei­tun­gen lau­fen und die Vor­freu­de bei allen Mit­glie­dern steigt von Tag zu Tag“ berich­tet Lions Prä­si­dent Andre­as Wie­der. „Wir stel­len ger­ne unse­re Frei­zeit und unse­re Tat­kraft in den Dienst einer guten Sache“ erläu­tert der Prä­si­dent, „damit wir rasch dort hel­fen kön­nen, wo Hil­fe drin­gend benö­tigt wird“.

Wie gewohnt kochen die Lions wie­der täg­lich frisch ihre bewähr­ten Klas­si­ker: den Lions Punsch, den Punsch light und den alko­hol­frei­en Sis­sy Punsch, Glüh­wein und Tee, dazu gibts Gram­mel­schmalz- und Lip­tau­er­bro­te sowie die im Vor­jahr bes­tens ange­nom­me­nen „Lio­ne­serl“.

Eine Tafel an der Punsch­hüt­te infor­miert die Besu­cher, wohin die Lions Spen­den­mit­tel im abge­lau­fe­nen Jahr geflos­sen sind: Über 90% der Geld­mit­tel wur­den in unse­rer Regi­on hilf­reich ein­ge­setzt, die Lions betei­lig­ten sich aber auch an der Hil­fe für Betrof­fe­ne der Unwet­ter­ka­ta­stro­phen in der Stei­er­mark, bei der Ukrai­ner Win­ter­hil­fe und bei Aktio­nen von Lions International.

Am Frei­tag, 22.11.2024 wird um 16:00 die Punsch­sai­son offi­zi­ell eröff­net, hof­fent­lich in Anwe­sen­heit vie­ler Gäs­te und Vertreter*innen unse­rer Stadt und des öffent­li­chen Lebens, tra­di­tio­nell umrahmt von den Klän­gen der Jugend­ka­pel­le der Salinenmusik.

Die Lions freu­en sich auf Ihren Besuch – bis 5.1.2025, wochen­tags von 15:00 – 20:00, sams­tags von 10:30 – 20:00 und an Sonn- und Fei­er­ta­gen von 14:00 – 18:00. Mit Ihrem Besuch hel­fen Sie uns helfen!