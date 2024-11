VÖCK­LA­BRUCK. Kör­per und Psy­che sind eng mit­ein­an­der ver­bun­den. Auch bei der Dia­gno­sestel­lung und Behand­lung von Erkran­kun­gen kann man die bei­den nicht von­ein­an­der tren­nen. Aus die­sem Grund ist die Kli­ni­sche Psy­cho­lo­gie in den letz­ten Jah­ren ein unver­zicht­ba­rer Teil des medi­zi­ni­schen Behand­lungs­kon­zep­tes gewor­den und hat folg­lich in den Kran­ken­häu­sern an immer grö­ße­rer Bedeu­tung gewon­nen. Im Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum (SK) Vöck­la­bruck hat die Kli­ni­sche Psy­cho­lo­gie am 27. Novem­ber 2024 ihr 25-jäh­ri­ges Bestehen mit einem Fest gefeiert.

1999 hat im dama­li­gen Lan­des­kran­ken­haus Vöck­la­bruck die ers­te Kli­ni­sche Psy­cho­lo­gin ihren Dienst ange­tre­ten, nach­dem das Ange­bot einer Kli­ni­schen Psy­cho­lo­gie im Kran­ken­an­stal­ten­ge­setz 1997 ver­an­kert wur­de. Mitt­ler­wei­le – 25 Jah­re spä­ter – ist das Team unter der Lei­tung von Mag.a Jut­ta Stad­ler auf 25 Mit­ar­bei­te­rIn­nen ange­wach­sen. Die meis­ten von ihnen, näm­lich 18, arbei­ten in Vöck­la­bruck. Drei sind unter der Stand­ort­ko­or­di­na­ti­on von Mag.a Anto­nia Schif­fer-Hitsch im SK Bad Ischl tätig, vier unter der Stand­ort­ko­or­di­na­ti­on von Mag.a Petra Tontsch-Eder im SK Gmunden.

Der ärzt­li­che Direk­tor des Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kums, Dr. Til­man Königs­wie­ser, MPH, schätzt die zuneh­men­de Bedeu­tung der Psy­che und damit der Kli­ni­schen Psy­cho­lo­gie in einem Behand­lungs­pro­zess sehr: „Wir Men­schen sind eben kei­ne bio­che­mi­schen Maschi­nen — wir füh­len, den­ken, reagie­ren, lachen und wei­nen. Unse­re See­len, unse­re Gefüh­le, unser sozia­les Mit­ein­an­der sind doch unser Antrieb und das Mensch­li­che an uns. Und oft sind wir hier, an unse­rer Psy­che, sehr ver­letz­lich, gera­de wenn die ‚Maschi­ne Mensch‘ durch soma­ti­sche Krank­hei­ten ins Stot­tern kommt. Wir kön­nen nur dann gut hei­len, hel­fen und beglei­ten, wenn wir auch unse­ren Psy­chen hel­fen. Daher ist das stets wach­sen­de Team der kli­ni­schen Psy­cho­lo­gie ein unver­zicht­ba­rer Bestand­teil in unse­rem ganz­heit­li­chen Behand­lungs­ver­ständ­nis und in unse­rem Behandlungsteam.“

Fünf Fach­be­rei­che

Die Kli­ni­sche Psy­cho­lo­gie ist am SK in fünf Fach­be­rei­che unterteilt:

Den all­ge­mein kli­nisch-psy­cho­lo­gi­schen,- den psy­cho­on­ko­lo­gi­schen,- den pal­lia­tiv­psy­cho­lo­gi­schen,- den neu­ro­psy­cho­lo­gi­schen,- sowie den Kin­der- und Jugend­psy­cho­so­ma­ti­schen/-psych­ia­tri­schen Fach­be­reich. Mag.a Stad­ler und ihre Kol­le­gIn­nen arbei­ten auf der Basis des bio-psycho-sozia­len Modells. Die­ses Modell för­dert das ganz­heit­li­che Ver­ständ­nis von Gesund­heit und geht davon aus, dass eine Krank­heit nicht rein soma­tisch ist, son­dern als Stö­rung der Inter­ak­ti­on von kör­per­li­chen, psy­chi­schen und sozia­len Fak­to­ren ent­steht. Ob wir uns krank oder gesund füh­len, wird von vie­len Fak­to­ren beein­flusst und hängt somit nicht immer nur mit unse­rem Kör­per zusam­men. Auch die Psy­che und unser sozia­les Umfeld wir­ken auf unse­re Gesund­heit und müs­sen daher auch bei der Dia­gnos­tik und Behand­lung von Krank­hei­ten berück­sich­tigt wer­den. „Wir wis­sen, dass der Kör­per nicht von der Psy­che zu tren­nen ist. Alles hängt eng zusam­men!“, so Mag.a Jut­ta Stadler.

In wel­chen Berei­chen ist die Kli­ni­sche Psy­cho­lo­gie tätig?

Das Tätig­keits­feld der Kli­ni­schen Psy­cho­lo­gie ist breit und viel­fäl­tig. Alle soma­ti­schen (den Kör­per betref­fen­den) Sta­tio­nen im Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck wer­den im Rah­men eines kli­nisch-psy­cho­lo­gi­schen Kon­si­li­ar­diens­tes, mit unter­schied­li­chen Schwer­punk­ten, mitbetreut.

Die Psy­cho­lo­gIn­nen hel­fen Betrof­fe­nen bei der Bewäl­ti­gung von aku­ten Kri­sen­si­tua­tio­nen oder sons­ti­gen schwie­ri­gen, bedrü­cken­den Lebens­si­tua­tio­nen, etwa nach lebens­ein­schnei­den­den Erkran­kun­gen, wie Krebs­dia­gno­sen, Bein­am­pu­ta­tio­nen, chro­ni­schen Erkran­kun­gen, im Rah­men von Trau­er­pro­zes­sen wie bei Fehl — oder Tot­ge­bur­ten, nach trau­ma­ti­schen Unfäl­len, im Ster­be­pro­zess oder nach ande­ren Schick­sals­schlä­gen. Mit­tels der psy­cho­lo­gi­schen Behand­lung sol­len Pati­en­tIn­nen unter­stützt wer­den, um mit Belas­tun­gen, Ver­än­de­run­gen und Ängs­ten im Rah­men ihrer Erkran­kung bes­ser umge­hen zu kön­nen und gleich­zei­tig aber auch ihre eige­ne Selbst­wirk­sam­keit wie­der zu stärken.

Grund­sätz­lich haben alle Pati­en­tIn­nen die Mög­lich­keit nach haus­in­ter­ner Zuwei­sung von den behan­deln­den Ärz­tIn­nen für die Dau­er ihres sta­tio­nä­ren Auf­ent­halts von der Kli­ni­schen Psy­cho­lo­gie mit­be­han­delt zu wer­den. In eini­gen Fach­be­rei­chen ist jedoch über den sta­tio­nä­ren Auf­ent­halt hin­weg auch eine ambu­lan­te kli­nisch-psy­cho­lo­gi­sche Behand­lung mög­lich. „Unser Ziel ist es, die Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten zu sta­bi­li­sie­ren, sie ein Stück wäh­rend ihres Krank­heits­pro­zes­ses zu beglei­ten und sie zu Exper­tin­nen und Exper­ten für ihre neue Lebens­si­tua­ti­on zu machen“, so Mag.a Jut­ta Stad­ler abschließend.