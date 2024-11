Eine Poli­zei­kon­trol­le im Bezirk Vöck­la­bruck deckt meh­re­re mas­si­ve Ver­kehrs­de­lik­te auf: Ein 18-Jäh­ri­ger wird mit 152 km/h in einer 50er-Zone gemes­sen. Ins­ge­samt ende­te die Nacht für fünf Fahr­zeug­len­ker ohne Führerschein.

Kurz nach 02:30 Uhr in der Hal­lo­ween-Nacht: Ein PKW wird von der Poli­zei mit unglaub­li­chen 152 km/h statt der erlaub­ten 50 km/h gemes­sen. Der 18-jäh­ri­ge Len­ker aus dem Bezirk Vöck­la­bruck wird ange­hal­ten. Neben ihm sind noch drei wei­te­re Per­so­nen im Auto. Vor Ort wird ihm der Füh­rer­schein abge­nom­men, der PKW beschlagnahmt.

Wei­te­re schwe­re Geschwin­dig­keits­über­schrei­tun­gen und Alko­hol am Steuer

Drei wei­te­re Len­ker wer­den an der­sel­ben Kon­troll­stel­le mit Geschwin­dig­kei­ten zwi­schen 95 km/h und 104 km/h gestoppt, was auch für sie Füh­rer­schein­ent­zü­ge zur Fol­ge hat. Dar­über hin­aus ertap­pen die Beam­ten zwei alko­hol­be­ein­träch­tig­te Fah­rer mit Pro­mil­le­wer­ten von 1,44 und 1,28. Zahl­rei­che wei­te­re Organ­man­da­te und Anzei­gen ergän­zen die umfang­rei­chen Maß­nah­men, so die Polizei.