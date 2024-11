Ein beson­de­res Geschenk für Weih­nach­ten oder fürs neue Jahr, bie­tet der Gmund­ner Foto­graf Tho­mas Kurat (moefo­to­gra­fie) an: Einen Kalen­der mit wun­der­schö­nen Nacht- und Tag-Auf­nah­men aus dem Salzkammergut.

Mit dabei: Ein Foto von Komet Tsuch­inshan-ATLAS, der heu­er im Okto­ber 2024 in unse­rer Gegend zu sehen war, aber auch ein Bild vom Schloss Ort mit dem Titel „Hoch­was­ser­licht“, das kurz nach den ver­hee­ren­den Regen­fäl­len im Sep­tem­ber 2024 auf­ge­nom­men wur­de. Der Kalen­der ist also nicht nur schön anzu­se­hen, son­dern birgt mit so man­chem Bild auch einen Rück­blick auf das ver­gan­ge­ne Jahr.

Ein Fotograf dem kein Himmelsphänomen zu fern ist.

Dem Gmund­ner Foto­gra­fen ist kein Gip­fel zu hoch und kein Him­mels­phä­no­men zu fern. Er ist Mit­glied im Gmund­ner Kunst­ver­ein und ver­öf­fent­licht seit letz­tem Jahr 13 sei­ner Wer­ke im „moe­ka­len­der“ – einem Foto­wand­ka­len­der fürs neue Jahr.

Erhält­lich ist der 30x30cm gro­ße Kalen­der um 17 Euro direkt beim Künst­ler oder im neu eröff­ne­ten „Object Stu­dio“ in der Gmund­ner Traun­g­as­se 12 (Di, Do und Sa 9–13 Uhr, Fr 13–18 Uhr). Für 20 Euro gibt’s noch sechs Post­kar­ten mit unter­schied­li­chen Foto­mo­ti­ven dazu. Bestel­lun­gen sind unter moefotografie@gmx.at mög­lich. Mehr Ein­drü­cke von der Arbeit des Foto­gra­fen fin­det man auf Face­book und Insta­gram: www.facebook.com/moefotografie.gmc oder www.instagram.com/moefotografie.gmc