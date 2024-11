Frau­en­klas­se Süd/West:

TUS Krems­müns­ter– Gmun­den 3:2 (2:1) Tore: Hele­ne Söll­radl (3); Chris­ti­na Kersch­bau­mer, Anna Katha­ri­na Stockinger.

Erst­mals nach 8 Spie­len (!) muss­ten die Frau­en des SV Gmun­den in der Frau­en­klas­se Süd/West wie­der eine Nie­der­la­ge hin­neh­men. Nach einem aus­ge­gli­che­nen, fai­ren Punkt­spiel waren sich die bei­den Chef­trai­ner einig:

Head­coach Peter Märzen­dor­fer (Gmun­den): „Das Team der Gast­ge­be­rin­nen war von der Trai­ne­rin sehr gut ein­ge­stellt und lan­de­te mit gutem Spiel einen ver­dien­ten Sieg. Unse­re Elf per­form­te zwar gut, aber die Heim­elf erwisch­te noch einen bes­se­ren Tag als wir. Nach ihrem Poten­ti­al müss­te die Heim­elf mei­ner Mei­nung nach auch in der Tabel­le wei­ter vor­ne plat­ziert sein!“

Chef­trai­ne­rin Jen­ny Heu­busch (TUS Krems­müns­ter): „Trotz unse­res dezi­mier­ten Kaders eine sehr star­ke, kämp­fe­ri­sche Leis­tung der gan­zen Mann­schaft. Von Anfang an zeig­ten bei­de Mann­schaf­ten spie­le­risch gut auf mit sehens­wer­ten Kom­bi­na­tio­nen. Die Tor­chan­cen waren aus­ge­gli­chen. Es war ein Spiel „auf Augen­hö­he“ und das „Fair­play“ wur­de groß­ge­schrie­ben. Die 3 Punk­te behal­ten wir ver­dient im Ort“.

Bei Gmun­den ist Reha­bi­li­tie­rung angesagt!

Wie­der auf die Erfolgs­stra­ße zurück wol­len die Kicke­rin­nen aus Gmun­den, die am SAMS­TAG, 9. Novem­ber, um 17.30 Uhr in der LSP-Are­na Gmun­den die Uni­on Mond­see zum „Herbst-Kehr­aus“ in der Frau­en­klas­se Süd/West empfangen!