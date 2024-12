Mit dem Kram­pus­tag 5.12.2024 began­nen für die Kram­pus­pass „Gmund­ner See­teifl“ arbeits­rei­che Tage. Den Beginn mach­ten die höl­li­schen Gestal­ten in der Bezirks­stadt Gmun­den. Vom Tos­ka­na­park­platz aus star­te­ten sie das Trei­ben und mach­ten erst­mals bei der Was­ser­ret­tung Gmun­den einen Stopp. Der Emp­fang war wie über­all herz­lich und nicht furcht­erre­gend. Ent­lang der Espla­na­de, gefolgt von dut­zen­den Schau­lus­ti­gen ging es den Gra­ben hin­auf und über den Markt­platz wie­der hin­un­ter in die Stadt über die Traun­brü­cke zum Klos­ter­platz. Über­all stau­nen­de, teils geschreck­te Gesich­ter und mit viel Beifall.

Das gro­ße Fina­le fand dann am Rat­haus­platz statt, wo die Kram­pus­pass von Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf und Brandl­wirt Lul­zim Fej­zul­lahi herz­lich emp­fan­gen wur­de. Natür­lich gab es auch für man­che Besu­cher leich­te Ruten­schlä­ge, die wahr­schein­lich auch gerecht­fer­tigt waren! Für alle „See­teifln“ gab es Gra­tu­la­tio­nen zum 10 jäh­ri­gen Bestehen und für Micha­el Magie­ra für die per­fek­te Orga­ni­sa­ti­on die­ses Kram­pus­lau­fes. Und vor­weg: die Gmund­ner See­teifl­ro­as wur­de bereits für 5.12.2025 im Ter­min­ka­len­der fixiert, so der neu gewähl­te Vor­stand der Gmund­ner Seeteifl.

„Es ist schön und erfreu­lich, dass Brauch­tum und Tra­di­ti­on in unse­rer Stadt aktiv gelebt wer­den“, so das Stadt­ober­haupt von Gmun­den Ste­fan Krapf. Mit einem gemüt­li­chen Umtrunk im Café Brandl ende­te der arbeits­rei­che Tag für die Kram­pus­pass „Gmund­ner See­teifl“, die allen Lese­rin­nen und Lesern eine besinn­li­che Weih­nachts­zeit und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2025 wünschen.