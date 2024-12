Nach den erfolg­rei­chen Nach­trags­spie­len am letz­ten Wochen­en­de war­te­ten nur eine Woche spä­ter die schwie­ri­gen Auf­ga­ben UTTC Salz­burg 2 und die Tur­ner­schaft Inns­bruck 2 auf die SPG muki Eben­see. Im Sams­tag­spiel gegen Salz­burg trumpf­te dabei Eben­sees Nach­wuchs­spie­ler Lio­nel Stift groß auf und er konn­te sei­ne drei Ein­zel­par­tien gewin­nen. Nach­dem Micha­el Trink, die Nr. 1 auf Sei­ten Eben­sees, nur gegen Marc Saga­we reüs­sier­te, war der Jubel umso grö­ßer als Jonas Prom­ber­ger mit einem 3:0 gegen Ken­to Waltl den 6:3‑Endstand für die mukis fixierte.

Der Sonn­tag soll­te eine noch enge­re Kis­te wer­den. Bei den Inns­bru­ckern waren es nicht der Grie­che Niko­la­os Vas­da­ris oder der Mann aus der Domi­ni­ka­ni­schen Repu­blik, Edu­ar­do Dar­ley, son­dern Nach­wuchs­spie­ler David Püh­rin­ger, der den Eben­se­ern Kopf­zer­bre­chen ver­ur­sach­te. Wie tags zuvor konn­te jedoch Jonas Prom­ber­ger mit zwei Sie­gen über­zeu­gen und auch Oldie Ivan Kara­bec, der für Trink ein­sprang, dreh­te die Par­tie gegen Vas­da­ris, gewann knapp mit 3:2 und stell­te auf 5:4 für Eben­see. Im anschlie­ßen­den Dop­pel waren Stift/Promberger gegen Darley/Pühringer chan­cen­los. Am Süd­ufer des Traun­sees freu­te man sich jedoch über wert­vol­le fünf Punk­te an die­sem Wochen­en­de und Platz zwei in der Tabel­le der 2. Öster­rei­chi­schen Tisch­ten­nis-Bun­des­li­ga. https://www.ttbundesliga.at/ligen/herren‑2/tabelle-und-rangliste