Wien/Schörfling - FPÖ-Gesund­heits­spre­cher NAbg. Mag. Ger­hard Kani­ak for­der­te ange­sichts der Kri­tik des Rech­nungs­hofs an der medi­zi­ni­schen Reha­bi­li­ta­ti­on in Öster­reich drin­gend Refor­men ein. „Der Bericht des Rech­nungs­hofs zeigt klar auf, dass die Bedürf­nis­se der Pati­en­ten in der medi­zi­ni­schen Reha­bi­li­ta­ti­on nach wie vor zu wenig berück­sich­tigt wer­den. Statt­des­sen wer­den stan­dar­di­sier­te Plä­ne und inef­fi­zi­en­te Struk­tu­ren auf­recht­erhal­ten, wäh­rend gleich­zei­tig wesent­li­che Grup­pen wie Pen­sio­nis­ten benach­tei­ligt wer­den. Hier braucht es drin­gend eine Regie­rung, die end­lich zum Woh­le unse­rer Bür­ger han­delt, anstatt einer Ver­lie­rer­ko­ali­ti­on im Drei­er­ge­spann zum Selbst­zweck“, mein­te Kaniak.

„Der Rech­nungs­hof zeigt deut­lich, dass die medi­zi­ni­sche Reha­bi­li­ta­ti­on noch immer nicht auf die indi­vi­du­el­len Bedürf­nis­se der Pati­en­ten abge­stimmt ist“, erklär­te Kani­ak. Ein­heit­li­che The­ra­pie­zei­ten von 1.800 Minu­ten — unab­hän­gig von der Art und Schwe­re der Erkran­kung — wer­den in nur drei Pro­zent der Fäl­le ange­passt. „Das ist nicht mehr zeit­ge­mäß. Die Reha­bi­li­ta­ti­on muss end­lich so indi­vi­du­ell gestal­tet wer­den, wie es der jewei­li­ge Gesund­heits­zu­stand erfor­dert“, beton­te der FPÖ-Gesundheitssprecher.

Beson­ders kri­tisch sieht Kani­ak die Benach­tei­li­gung von Pen­sio­nis­ten, die laut Rech­nungs­hof kei­ne ambu­lan­te medi­zi­ni­sche Reha­bi­li­ta­ti­on, kei­ne Reha bei psy­chi­schen Erkran­kun­gen oder Lym­ph­er­kran­kun­gen in Anspruch neh­men kön­nen. „Das ist eine völ­lig unver­ständ­li­che Ungleich­be­hand­lung, die durch nichts gerecht­fer­tigt ist. Gera­de Pen­sio­nis­ten soll­ten Zugang zu umfas­sen­der medi­zi­ni­scher Reha­bi­li­ta­ti­on haben, um Pfle­ge­be­darf zu ver­hin­dern und ihre Lebens­qua­li­tät zu erhal­ten“, so Kaniak.

Schwe­re Män­gel kri­ti­sier­te der Rech­nungs­hof auch in der Kos­ten- und Tarif­ge­stal­tung der Reha­bi­li­ta­ti­ons­ein­rich­tun­gen. „Die Tari­fe für Reha-Leis­tun­gen sind der­zeit nicht auf Basis von tat­säch­li­chen Kos­ten kal­ku­liert — mit Aus­nah­me der Onko­lo­gie. Dies führt zu man­geln­der Trans­pa­renz und mög­li­cher­wei­se unnö­ti­gen Belas­tun­gen für die Sozi­al­ver­si­che­rungs­trä­ger. Es braucht daher eine umfas­sen­de Kos­ten­kon­trol­le und ein gerech­tes Tarif­sys­tem, das auf Fak­ten basiert“, for­der­te Kaniak.

Zusätz­lich bemän­gel­te der Rech­nungs­hof die inef­fi­zi­en­te Nut­zung und die hohen Kos­ten der PVA-eige­nen Reha­bi­li­ta­ti­ons­ein­rich­tun­gen. „Hier wird viel Geld inves­tiert, ohne dass die Ein­rich­tun­gen einen aus­rei­chen­den Mehr­wert bie­ten. Das ist ein kla­rer Auf­trag, die Struk­tu­ren und den wirt­schaft­li­chen Nut­zen die­ser Betrie­be genau zu über­prü­fen und bei Bedarf anzu­pas­sen“, sag­te Kaniak.

„Zum Woh­le der Pati­en­ten darf nun kei­ne Zeit ver­lo­ren gehen. Wenn sich die Ver­lie­rer­par­tei­en wei­ter­hin im Koali­ti­ons­wirr­warr nur mit sich selbst beschäf­ti­gen, anstatt die Pro­ble­me in Öster­reich anzu­ge­hen, blei­ben die Men­schen auf der Stre­cke. Wir brau­chen drin­gend Refor­men, die eine indi­vi­du­el­le, trans­pa­ren­te und effi­zi­en­te medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung für unse­re Bür­ger sicher­stel­len und gleich­zei­tig Benach­tei­li­gun­gen abbau­en“, for­der­te Kani­ak abschließend.