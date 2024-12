Am 27.10.2024 fand das 2. Lau­dach­ta­ler Bene­fiz­früh­schop­pen von Her­bert Hue­mer „ali­as Bin­der­mann“ statt. Ein rie­sen Erfolg, der einen über­wäl­ti­gen­den Zulauf an Besu­cher ergab. Ein­ge­la­den waren alle Freun­de, Nach­barn und Bekann­ten zu einem gemüt­li­chen Tag mit Essen und Trin­ken gegen frei­wil­li­ge Spen­den, die dies­mal an Klaus Feicht­in­ger (sei­ne Frau ist lei­der an Krebs ver­stor­ben) mit Toch­ter Marie und an Julia und Peter Gil­les­ber­ger mit Toch­ter Emma wei­ter gege­ben wer­den. Marie und Emma sind bei­de gesund­heit­lich schwer ein­ge­schränkt und brau­chen rund um die Uhr eine kos­ten­in­ten­si­ve Betreu­ung, die in die­ser Zeit nur schwer zu stem­men ist.

Nun war am Sams­tag 7.12.2024 der Tag gekom­men, wo ein ver­früh­tes Christ­kind in Per­son von Her­bert Hue­mer an Marie und Emma einen über­wäl­ti­gen­den Betrag von je € 4600,- in Form eines Scheck‘s im Gast­haus Sil­ber­fuchs Fam. Hain am Flach­berg über­ge­ben konn­te. Die Freu­de war natür­lich über­wäl­ti­gend und Her­bert Hue­mer beton­te aus­drück­lich, dass dies ohne der Spen­den­freu­dig­keit aller Besu­cher nie mög­lich gewe­sen wäre. Also noch­mals herz­li­chen Dank an ALLE die die­ses Vor­weih­nach­ta­ge­schenk ermög­licht haben!