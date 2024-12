Behin­der­ten­an­wäl­tin Chris­ti­ne Ste­ger und ihr Team zu Gast bei Fokus Mensch

LINZ – Um über Gleich­stel­lung und Anti-Dis­kri­mi­nie­rung zu spre­chen, gesetz­li­che Neue­run­gen zu dis­ku­tie­ren und Genaue­res über die Tätig­kei­ten von Fokus Mensch zu erfah­ren, stat­te­te Behin­der­ten­an­wäl­tin Chris­ti­ne Ste­ger mit ihrem Team Fokus Mensch-Geschäfts­füh­rer Micha­el Leit­ner einen Besuch ab. Gemein­sam spra­chen sie über Schlich­tungs­auf­kom­men, die Gleich­stel­lung von Men­schen mit Behin­de­rung und die Pro­ble­ma­tik des kom­ple­xen The­mas „Behin­de­rung“.

Kern­auf­ga­be der Behin­der­ten­an­walt­schaft, hier allen vor­an der Behin­der­ten­an­wäl­tin als „Ombuds­stel­le“, ist es, Anti-Dis­kri­mi­nie­rung für Men­schen mit Behin­de­rung zu for­cie­ren, Schlich­tun­gen zu beglei­ten und zu betrei­ben. Chris­ti­ne Ste­ger sieht ihre Rol­le als poli­ti­sches Amt, da es maß­geb­lich dar­um geht, Rah­men­be­din­gun­gen zu ver­han­deln und von den Ver­ant­wort­li­chen Hand­lun­gen ein­zu­for­dern. Dass sich hier­bei mit Fokus Mensch als Inter­es­sens­ver­tre­tung vie­le Schnitt­punk­te erge­ben, ist naheliegend.

Sehr rasch stellt Ste­ger klar: „Das Schlich­tungs­auf­kom­men ist in Ober­ös­ter­reich gering – das spie­gelt aber nicht die Rea­li­tät wider: Es gibt nicht wenig Dis­kri­mi­nie­rung, son­dern weni­ge Ver­fah­ren.“ Ein Umstand, den es zu ändern gilt – im posi­ti­ven Sin­ne. Nicht die Anzahl der Ver­fah­ren soll stei­gen, son­dern Inklu­si­on und die Gleich­stel­lung aller Men­schen soll end­lich umfas­send in der Poli­tik und Gesell­schaft ankommen.

Büro­kra­tie als Barriere

Eines der Pro­ble­me für Men­schen mit Behin­de­rung ist, dass es im All­tag nicht nur phy­si­sche Bar­rie­ren gibt, son­dern auch beträcht­li­che büro­kra­ti­sche Hür­den auf­ge­baut wer­den. So gibt es etwa kei­ne ein­heit­li­che Vor­ge­hens­wei­se bei För­der­an­trä­gen (z.B. sind etwa­ige Unter­la­gen in eini­gen Fäl­len vor, bei ande­ren wie­der­um nach der Inves­ti­ti­on ein­zu­rei­chen). Ver­ein­fa­chun­gen wür­den dies­be­züg­lich aller­dings nicht in Aus­sicht ste­hen – im Gegen­teil, der Amts­weg wer­de immer kom­pli­zier­ter, so Ste­ger. Und wei­ter: „Bera­tung für Men­schen mit Behin­de­rung ist ein über­aus kom­ple­xes The­ma. Für betrof­fe­ne Men­schen braucht es öster­reich­weit eine Stel­le, an die sie sich wen­den kön­nen. Die­sen One-Stop-Shop gibt es aber lei­der noch immer nicht.“ Sozi­al­be­ra­tungs­stel­len in den jewei­li­gen Bun­des­län­dern sei­en grund­sätz­lich eine gute Anlauf­stel­le, die­se könn­ten aber nicht immer das gesam­te Spek­trum zu The­men für Men­schen mit Behin­de­rung abde­cken, sind sich die Dis­ku­tie­ren­den einig. Zu die­sem The­ma arbei­tet FOKUS MENSCH bereits an einem Ver­bes­se­rungs- und Kooperationskonzept.

Ein wesent­li­cher Knack­punkt sei laut Ste­ger auch die bedarfs­ge­rech­te Unter­stüt­zung – es gebe Pro­duk­te und Leis­tungs­ka­te­go­rien, die in jedem Bun­des­land unter­schied­lich sei­en, eine gemein­sam Pla­nungs­grund­la­ge feh­le. „Men­schen müs­sen wis­sen: Was sind mei­ne Rech­te? Was ist eine Dis­kri­mi­nie­rung?“, so ihre Forderung.

Umso wich­ti­ger ist es, dass die vor­han­de­nen Anlauf­stel­len best­mög­lich auf die Anfra­gen von Men­schen mit Behin­de­rung abge­stimmt sind. „Ohne der Unter­stüt­zung von Orga­ni­sa­tio­nen wie Fokus Mensch wür­den Men­schen mit Behin­de­rung oft­mals nicht über ihre Mög­lich­kei­ten Bescheid wis­sen, wel­che Ansprü­che sie haben, was bean­stan­det wer­den kann, und so wei­ter. Vie­le Men­schen, die Unter­stüt­zung suchen, hat­ten zuvor noch kei­nen oder kaum Kon­takt zu gericht­li­chen Insti­tu­tio­nen – und scheu­en den Weg dort­hin“, so die Behin­der­ten­an­wäl­tin und Leitner.

Bedarfs­ori­en­tie­rung statt Schubladendenken

Unter­stüt­zungs­leis­tun­gen müs­sen sich nach den Bedürf­nis­sen der Men­schen rich­ten: „Man soll­te nicht immer nur in den Schub­la­den den­ken, die es bereits gibt. Die Anfor­de­run­gen der Ziel­grup­pe ver­än­dern sich, dar­auf sind die bestehen­den Vor­keh­run­gen aber nicht abge­stimmt“, so Steger.

In wei­te­rer Fol­ge führ­te die Dis­kus­si­on zu den Neue­run­gen betref­fend der Rege­lung zur Arbeits­un­fä­hig­keit unter 25 Jah­ren. Die­se gesetz­li­che Rege­lung soll die Berufs­tä­tig­keit und Inklu­si­on von jun­gen Men­schen mit Behin­de­rung forcieren.

Sprech­tag mit Behin­der­ten­an­wäl­tin Chris­ti­ne Steger

Posi­ti­ve Lösun­gen und kon­sens­ori­en­tier­te Ergeb­nis­se für alle Men­schen lie­gen Chris­ti­ne Ste­ger am Her­zen. Um mehr über kon­kre­te Anlie­gen von ein­zel­nen Men­schen mit Behin­de­rung zu erfah­ren und Mög­lich­kei­ten aus­zu­lo­ten, plant die Behin­der­ten­an­wäl­tin im Früh­jahr 2025 einen Sprech­tag im Fokus Mensch-Ser­vice Cen­ter Linz.

Zur Per­son

Struk­tu­rel­le Dis­kri­mi­nie­rung und Ungleich­be­hand­lung auf­grund einer Behin­de­rung hat Chris­ti­ne Ste­ger bereits selbst oft erlebt: Nach einem Ver­kehrs­un­fall wur­de ihr das lin­ke Bein ampu­tiert und sie trägt seit­dem eine Oberschenkelprothese.

Chris­ti­ne Ste­ger agier­te bereits als Lei­te­rin des Unab­hän­gi­gen Moni­to­ring­aus­schus­ses zur Über­wa­chung der Ein­hal­tung der UN-Kon­ven­ti­on über die Rech­te von Men­schen mit Behin­de­rung und war Lei­te­rin der Uni­ver­si­täts­ab­tei­lung „Fami­liy, Gen­der, Disa­bi­li­ty & Diver­si­ty (FGDD). An ihrer Auf­ga­be als Behin­der­ten­an­wäl­tin schätzt sie, nahe an den Men­schen und ihren Anlie­gen zu sein.

Sie stu­dier­te Roma­nis­tik, Spa­nisch und Kom­mu­ni­ka­ti­ons­wis­sen­schaf­ten. Chris­ti­ne Ste­ger über­nimmt aus Über­zeu­gung poli­ti­sche Ver­ant­wor­tung, eine gute Ver­net­zung zur Spit­zen­po­li­tik ist ihr wichtig.

Über FOKUS MENSCH:

Der Ver­band setzt sich als Inter­es­sen­ver­tre­tung für die Anlie­gen von Men­schen mit Behin­de­rung sowie deren Ange­hö­ri­gen ein. Wei­ters ist er Trä­ger von Ein­rich­tun­gen mit den Ange­bo­ten Woh­nen, Arbei­ten und Beglei­tung für Men­schen mit Behin­de­rung. Fokus Mensch hat ein Ziel – die ganz­heit­li­che Inklu­si­on. Denn: Selbst­be­stimmt und selbst­stän­dig das Leben zu meis­tern ist der gemein­sa­me Wunsch von uns Menschen.