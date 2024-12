Am Sams­tag 7.12.2024 reis­ten die UEHV Cam4Dent Sharks Gmun­den zum mit Span­nung erwar­te­ten Aus­wärts­spiel gegen den WEV-Wie­ner Eis­lauf-Ver­ein. Ein sicher ernst zu neh­men­der Geg­ner, des­sen kör­per­be­ton­te und schnel­le Spiel­wei­se in der ÖEL — öster­rei­chi­schen Eis­ho­ckey­li­ga — bekannt und gefürch­tet ist. Dazu kam noch die außer­ge­wöhn­li­che Spiel­flä­che am Heu­markt im Frei­en. Kom­pen­siert wer­den muss­ten auch meh­re­re Aus­fäl­le bei den Hai­en, was die Sache nicht leich­ter mach­te. Bereits im ers­ten Spiel­ab­schnitt Sturm­läu­fe bei­der Teams, die aber jeweils bei den Tor­leu­ten Moritz Mer­ka­der beim WEV und Dome­nic Burk­hard bei den Sharks ende­ten. Fazit nach 20 Minu­ten Spiel­stand 0:0.

Ein ähn­li­ches Bild im zwei­ten Drit­tel. Die Hart­gum­mi­schei­be woll­te nicht ins Netz. Aus­sa­ge­kräf­tig auch die Tor­schüs­se von 38 bei den Sharks und 22 bei den Gast­ge­bern im gesam­ten Spiel­ver­lauf. Dann war es doch soweit. And­re Pau­la konn­te das 1:0 für den WEV im Tor der Gäs­te unter­brin­gen. Und das war es auch schon nach 40 Spielminuten.

Ein Power Play der Wie­ner wur­de durch Ste­fan Nador zum 2:0 erfolg­reich been­det. Lei­der gelang das Power Play trotz 11 Stra­fen beim WEV und unbän­di­gen Bemü­hun­gen bei den Gmund­ner Hai­en nicht. Die Cracks des WEV stemm­ten sich vehe­ment dage­gen und lie­ßen kei­nen Tref­fer zu. Gro­ßen Anteil dabei hat­te aber der Tor­hü­ter der Wie­ner Moritz Mer­ka­der, der einen Traum­tag erwisch­te. In der letz­ten Spiel­mi­nu­te der Begeg­nung der wohl ver­dien­te Tref­fer für die Cam4Dent Sharks Gmun­den, bei dem das Zuspiel von Lau­rens Ober und Micha­el Hai­böck durch Mario Pich­ler zum 2:1 erfolg­reich abge­schlos­sen wurde.

„Super gekämpft, tol­le Tor­chan­cen her­aus­ge­spielt, als star­ker Geg­ner ein her­vor­ra­gen­der Tor­hü­ter, das Gestän­ge des geg­ne­ri­schen Tors, das mehr­mals zu hören war und lei­der schlech­te Chan­cen­aus­wer­tung bei den Power Plays hat für das gesteck­te Ziel vom Sieg in Wien nicht gereicht. Gra­tu­la­ti­on an den WEV, der, wie befürch­tet, mit sei­nem kör­per­be­ton­ten Spiel mei­ner Mann­schaft kei­ne Freu­de berei­tet hat. Erwäh­nens­wert ist auch die Bereit­schaft des 54 jäh­ri­gen Tor­man­nes Hubert Mit­ter­hau­ser, der spon­tan als 2. Goa­lie bei den Sharks in der Mann­schafts­auf­stel­lung zuge­sagt hat­te. Trai­ning macht sich bezahlt!“, so Trai­ner Gre­gor Baum­gart­ner und Obmann Gün­ter Kail nach der Begeg­nung. Auf­ste­hen, Kro­ne rich­ten und Fokus auf das nächs­te Spiel!

Und das wird ein wah­rer Hit in der Eis­hal­le Gmun­den! Am nächs­ten Sams­tag 14.12.2024 kommt es zum Schla­ger­spiel UEHV Cam4Dent Sharks Gmun­den gegen HDK Maribor/Slowenien. Die Gäs­te hat­ten die­se Woche spiel­frei und fie­bern schon der Begeg­nung gegen Tabel­len­füh­rer Gmun­den ent­ge­gen. Die Sharks füh­ren nach wie vor die Tabel­le mit 16 Punk­te aus 7 Spie­len an, auf Platz zwei liegt der­zeit KSV Kängurus/Kapfenberg mit 12 Punk­te aus 7 Spie­len, auf Platz 3 der WEV/Wien mit eben­falls 12 Punk­te aus 6 Spie­len, HDK Mari­bor auf Platz 4 mit 8 Punk­ten aus 7 Spie­len und Schluss­licht ATSE Graz mit 3 Punk­ten aus 7 Begeg­nun­gen. Der Drei­kampf an der Tabel­len­spit­ze nimmt an Inten­si­tät also zu. Für Span­nung ist sicher nächs­te Woche im Hai­fisch­be­cken Gmun­den gesorgt. Also lie­be Fans der Gmund­ner Haie, auf ins Hai­fisch­be­cken Gmun­den zum Eis­ho­ckey­schla­ger Sharks Gmun­den vs. Mari­bor. Das gesam­te Shark Team freut sich auf Ihren Besuch!