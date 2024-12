LAA­KIR­CHEN. Star­ten Sie am Diens­tag, 31. Dezem­ber 2024 um 19:30 Uhr musi­ka­lisch in den Sil­ves­ter­abend und genie­ßen Sie einen schwung­vol­len Jah­res­aus­klang in der Lan­des­mu­sik­schu­le Laa­kir­chen. Das Kur­or­ches­ter Bad Hall führt Sie mit Stü­cken von Johann Strauss, Andrew Lloyd Web­ber und vie­len wei­te­ren nam­haf­ten Kom­po­nis­ten durch den abwechs­lungs­rei­chen Abend. Unter der Gesamt­lei­tung von Dr. Hel­mut Win­disch­bau­er wer­den die Solis­ten Hubert Hue­merleh­ner und Flo­ri­an Brun­mayr mit dem Alle­gro (1. Satz) aus dem Kon­zert für 2 Trom­pe­ten von Anto­nio Vival­di zu hören sein. Gesang­lich wer­den Liud­my­la Miesh­ko­va (Sopran) und Julia Uspens­ka (Mez­zo­so­pran) ein paar Stü­cke zum Bes­ten geben. Da natür­lich das neue Jahr gefei­ert wer­den muss, bekommt jeder Besu­cher ein Glas Sekt zum Anstoßen.

Nähe­re Infor­ma­tio­nen und Kar­ten erhal­ten Sie in der Kul­tur­ab­tei­lung der Stadt­ge­mein­de Laa­kir­chen unter (07613) 8644 DW 311 oder 312.

Kar­ten­preis: VVK € 22,00 / AK € 24,00 (inkl. 1 Glas Sekt), Kin­der und Jugend­li­che unter 16 Jah­re VVK € 9,00 / AK € 11,00