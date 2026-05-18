Mit dem Braunauer Sprinttriathlon am 3. Mai 2026 fiel der Startschuss in die neue Triathlon-Saison. Mit dabei waren auch drei Athleten der Sektion Triathlon der Sportunion Gmunden Melanie Berent, Claus Berent und Peter Göschlberger.

Besonders erfreulich verlief der Bewerb für Melanie Berent. Die Athletin überzeugte mit einer starken Gesamtleistung und sicherte sich damit gleich zwei internationale Qualifikationen. In ihrer Altersklasse löste sie sowohl das Ticket für die Europameisterschaft im Juni in Tarragona (Spanien) als auch für die Weltmeisterschaft im Herbst in Pontevedra (Spanien) .

Die erfolgreichen Qualifikationen stellen einen großen Meilenstein in ihrer sportlichen Laufbahn dar und sorgen gleichzeitig für zusätzliche Motivation in der laufenden Vorbereitung. Bereits in weniger als fünf Wochen wartet mit der Europameisterschaft das erste große Abenteuer auf die Triathletin aus Gmunden. Dort wird sie sich mit den besten Age-Group-Sportlerinnen Europas messen.

Auch Claus Berent und Peter Göschlberger zeigten beim Saisonauftakt engagierte Leistungen und sammelten wichtige Wettkampferfahrung für die kommenden Rennen.

Die gesamte Sportunion Gmunden Triathlon gratuliert Melanie Berent herzlich zu diesem großartigen Erfolg und wünscht ihr für die bevorstehenden internationalen Bewerbe alles Gute und viel Erfolg.