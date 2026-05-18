Bei der Österreichischen U16-Vereine-Meisterschaft am Samstag dem 9. Mai 2026, in der Südstadt sorgten die jungen Leichtathletinnen der Sektion Leichtathletik der Sportunion Gmunden für einen starken Auftritt auf nationaler Bühne. Mit großem Einsatz, Teamgeist und zahlreichen starken Einzelleistungen erreichte das U16-Team insgesamt 80 Punkte und belegte damit den hervorragenden fünften Platz unter Österreichs besten Nachwuchsvereinen.

Zum erfolgreichen Team gehörten Rosa Bauer, die im Diskuswurf, über 80 Meter Hürden sowie im Hochsprung antrat, Veronika Klima im Speerwurf und in der Staffel, Mathilda McGrew im Weitsprung, über 1000 Meter sowie in der Staffel und Maria Kendler im Stabhochsprung und Diskuswurf.

Ebenfalls wichtige Punkte sammelten Nala Ramsebner im 100-Meter-Sprint und in der Staffel, Louisa Traxler im Speerwurf und Bahngehen sowie Magdalena Englacher im 100-Meter-Sprint, Weitsprung und in der Staffel.

Besonders beeindruckend war die geschlossene Mannschaftsleistung der jungen Athletinnen, die sich in einem starken Teilnehmerfeld behaupten konnten. Der fünfte Platz bei einer österreichweiten Meisterschaft unterstreicht die hervorragende Nachwuchsarbeit des Vereins und lässt auf weitere sportliche Erfolge in den kommenden Jahren hoffen.