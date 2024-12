In der besinn­li­chen Weih­nachts­zeit 2024 wird in Alt­müns­ter ein beson­de­res Zei­chen der Soli­da­ri­tät gesetzt. Die SPÖ Alt­müns­ter initi­iert erneut den „umge­kehr­ten Advents­ka­len­der“, eine Akti­on, bei der die Vor­freu­de auf Weih­nach­ten mit der Freu­de am Geben ver­bun­den wird.

Anstatt täg­lich ein Tür­chen zu öff­nen, fül­len die Teilnehmer/innen in die­sem Jahr eine Kis­te täg­lich mit einem klei­nen Bei­trag. Ob Mehl, Reis, Nudeln oder Hygie­ne­ar­ti­kel – jede Spen­de zählt und trägt dazu bei, bedürf­ti­gen Men­schen in der Gemein­de eine klei­ne Freu­de zu berei­ten. Die gesam­mel­ten Pake­te wer­den am 20. Dezem­ber 2024 im Pfarr­saal Alt­müns­ter ent­ge­gen­ge­nom­men und noch vor Hei­lig­abend an Bedürf­ti­ge verteilt.

„Mir ist es eine Her­zens­an­ge­le­gen­heit, sol­che sozia­len Pro­jek­te zu unter­stüt­zen“, betont Vize­bür­ger­meis­te­rin Eli­sa­beth Feicht­in­ger. Sie appel­liert an die Bevöl­ke­rung, sich an die­ser Akti­on zu betei­li­gen und gemein­sam ein Zei­chen der Soli­da­ri­tät zu set­zen. „Gera­de in der Weih­nachts­zeit ist es wich­tig, an die­je­ni­gen zu den­ken, denen es nicht so gut geht.“

Mit dem umge­kehr­ten Advents­ka­len­der wird in Alt­müns­ter eine Brü­cke zwi­schen Geben und Neh­men geschla­gen. Die Akti­on zeigt, wie ein­fach es ist, Gutes zu tun und ande­ren eine Freu­de zu bereiten.