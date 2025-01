Ein 41-jäh­ri­ger Arbei­ter aus dem Bezirk Gmun­den erlitt am Mon­tag­vor­mit­tag bei einem Arbeits­un­fall auf einer Bau­stel­le in Bad Ischl eine schwe­re Hand­ver­let­zung. Wäh­rend des Zuschnei­dens von Holz­kei­len geriet der Mann mit dem Fin­ger in das Säge­blatt einer Kreissäge.

Der Vor­fall ereig­ne­te sich gegen 10:10 Uhr, als der unga­ri­sche Staats­bür­ger mit einer Stand­kreis­sä­ge arbei­te­te. Wäh­rend des Zuschnei­dens von Holz­kei­len ver­lor der Mann die Kon­trol­le und sein rech­ter Zei­ge­fin­ger geriet in das rotie­ren­de Säge­blatt. Dabei wur­de der Fin­ger voll­stän­dig abgetrennt.

Schnelle medizinische Versorgung

Der Ver­letz­te erhielt umge­hend not­ärzt­li­che Hil­fe direkt am Unfall­ort. Anschlie­ßend wur­de er in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Bad Ischl gebracht, wo er medi­zi­nisch ver­sorgt wur­de. Über mög­li­che Rekon­struk­ti­ons­maß­nah­men am Fin­ger lie­gen der­zeit kei­ne Infor­ma­tio­nen vor.

Sicherheitshinweis

Der Vor­fall unter­streicht die Gefah­ren bei der Arbeit mit Kreis­sä­gen. Exper­ten raten zu kon­se­quen­ter Ein­hal­tung der Sicher­heits­vor­schrif­ten, ein­schließ­lich des Tra­gens von Schutz­hand­schu­hen und der Ver­wen­dung von Schutz­ein­rich­tun­gen an Maschinen.

Quel­le: LPD OÖ