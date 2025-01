Altmünster/Altenhof am Haus­ruck, 20. Jän­ner 2025 – Die Berufs­schu­le Alt­müns­ter setzt ein star­kes Zei­chen der Soli­da­ri­tät und star­tet mit einer bemer­kens­wer­ten Initia­ti­ve ins neue Jahr. Unter dem Titel „Eben­zwei­er rot und weiß“ wur­den Schul­wei­ne ver­kauft, deren Erlös einem guten Zweck zugu­te­kommt. Seit dem ver­gan­ge­nen Schul­jahr schmückt die Front­an­sicht des his­to­ri­schen Berufs­schul­in­ter­nats Schloss Eben­zwei­er die Eti­ket­ten der edlen Trop­fen. Die­ses mar­kan­te Design stammt von der talen­tier­ten Schü­le­rin und Künst­le­rin Hil­da Kha­leel, die mit ihrem krea­ti­ven Bei­trag das Pro­jekt berei­chert hat.

Die Spen­den­ak­ti­on „Schul­wein für den guten Zweck“, ins Leben geru­fen von Dipl.-Päd. SR Wer­ner Mai­rin­ger, wur­de zu einem vol­len Erfolg. Dank der groß­zü­gi­gen Unter­stüt­zung zahl­rei­cher Betei­lig­ter konn­te eine beacht­li­che Sum­me zuguns­ten der Orga­ni­sa­ti­on Assis­ta in Alten­hof am Haus­ruck gesam­melt werden.

Assis­ta in Alten­hof am Haus­ruck enga­giert sich seit Jah­ren dafür, Men­schen mit kör­per­li­chen und neu­ro­lo­gisch beding­ten Ein­schrän­kun­gen eine indi­vi­du­el­le Unter­stüt­zung und ein lebens­wer­tes Umfeld zu bie­ten. An sechs Stand­or­ten in Ober­ös­ter­reich ermög­li­chen die enga­gier­ten Mitarbeiter:innen durch pro­fes­sio­nel­le Pfle­ge, Assis­tenz­leis­tun­gen und The­ra­pien eine umfas­sen­de Betreu­ung. Auch sinn­stif­ten­de Beschäf­ti­gun­gen und viel­fäl­ti­ge För­der­an­ge­bo­te sind Teil ihrer wich­ti­gen Arbeit, um die Lebens­qua­li­tät der Betrof­fe­nen nach­hal­tig zu verbessern.

Die Schul­ge­mein­schaft der Berufs­schu­le Alt­müns­ter zeigt sich stolz über den Erfolg der Akti­on und dankt allen, die durch ihren Bei­trag die­se Initia­ti­ve ermög­licht haben. „Mit ‚Eben­zwei­er rot und weiß‘ woll­ten wir nicht nur unse­re Ver­bun­den­heit mit Schloss Eben­zwei­er zum Aus­druck brin­gen, son­dern auch ein nach­hal­ti­ges Pro­jekt ins Leben rufen, das Gutes bewirkt,“ beton­te Direk­tor Armin Lenz.

Die­se erfolg­rei­che Spen­den­ak­ti­on unter­streicht nicht nur das sozia­le Enga­ge­ment der Berufs­schu­le, son­dern macht auch deut­lich, wie stark die Kraft der Gemein­schaft wir­ken kann. Dank der tat­kräf­ti­gen Unter­stüt­zung von Schüler:innen, Lehrer:innen und Unter­stüt­zern konn­te Assis­ta eine wich­ti­ge Hil­fe erhal­ten, um auch künf­tig Men­schen in schwie­ri­gen Lebens­si­tua­tio­nen zu unterstützen.