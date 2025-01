Die UEHV Cam4Dent Sharks Gmun­den haben am Sams­tag 25.1.2025 gegen ATSE Graz im Hai­fisch­be­cken Gmun­den das vor­letz­te Spiel der Vor­run­de in der ÖEL ein­deu­tig mit 6:1 Tore gewon­nen! Und mor­gen Sonn­tag 26.1.2025 glei­che Zeit 18:30 Uhr fin­det in der Muki Eis­are­na das letz­te Spiel gegen HDK Mari­bor Slo­we­ni­en statt! Ein Höhe­punkt der dies­jäh­ri­gen Sai­son in der MUKI Eis­are­na in Gmunden!

Von Beginn an kein Spiel für schwa­che Ner­ven. Bei­de Mann­schaf­ten mit der Tak­tik Angriff ist die bes­te Ver­tei­di­gung. In Minu­te 7:40 dann der ers­te Tref­fer. Cle­mens Lennkh brach­te die Gäs­te mit 0:1 in Füh­rung. Die Sharks gaben dar­auf die bes­te Ant­wort! 8:11 auf der Spiel­uhr. Lau­rens Ober auf Alwin Schus­ter, Assist zu Ian Motil und die Hart­gum­mi­schei­be zap­pelt zum 1:1 im Tor der Gra­zer! Und wei­ter ging’s mit hohem Tem­po, Chan­cen auf bei­den Sei­ten, doch Tref­fer fiel kei­ner mehr. Pau­sen­stand nach 20 Minu­ten 1:1!

Der Kampf geht wei­ter und es dau­ert bis Minu­te 36:51. Micha­el Hai­böck netzt nach Pass von Bas­ti Szie­ber und Lukas Stött­ner zum 2:1 für die Sharks ein. Gut 2 Minu­ten spä­ter ist es Ian Motil (Assist Lau­rens Ober, Alwin Schus­ter) der das 3:1 für die Haie in Minu­te 39:20 erziel­te und Eli­as Kol­ler erle­digt 10 Sekun­den vor Ende des 2. Drit­tels nach Zuspiel von Johan­nes Mack­ner und Bas­ti­an Szie­ber das 4:1 für die Sharks!

Die Uhr zeigt 41:44, Lukas Stött­ner spielt ide­al auf Bas­ti­an Szie­ber und das 5:1 war im Kas­ten der Gra­zer. Rie­sen Jubel bei den fast 700 Fans in der Muki Eis­are­na Gmun­den. Den Schluss­punkt setz­te dann 2 Minu­ten vor Spie­len­de Alwin Schus­ter nach Zuspiel von Paul Ornetze­der, der prak­tisch im Flug das 6:1 für die Haus­her­ren prä­zi­se im Gäs­te­tor plat­zier­te! Alwin Schus­ter wur­de auch zu Recht zum Spie­ler des Tages gekürt, mit einer Kis­te Eggen­ber­ger von Obmann Gün­ter Kail und mit tosen­dem Applaus von den Rän­gen belohnt!

„Unse­re ers­te Pflicht ist heu­te erfüllt, gra­tu­lie­re mei­ner Mann­schaft zum 6:1 Sieg! Mor­gen Sonn­tag 26.1.2025 haben wir ja das letz­te Match im Grund­durch­gang gegen HDK Mari­bor Slo­we­ni­en. Spiel­be­ginn 18:30 Uhr. Da wer­den wir noch­mals Gas geben, wird aber sicher nach die­sem kräf­te­rau­ben­den Spiel heu­te nicht leicht wer­den! Mit unse­ren treu­en Fans im Rücken ist aber alles mög­lich!“ so Trai­ner Gre­gor Baum­gart­ner nach dem Match!