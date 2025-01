VÖCK­LA­BRUCK: Zur Segens­fei­er für Paa­re anläss­lich des Valen­tins­ta­ges lädt die Katho­li­sche Pfar­re Vöck­la­bruck in Zusam­men­ar­beit mit der Bera­tungs­stel­le Bezie­h­un­g­le­ben herz­lich ein:

Am Don­ners­tag, 13. Febru­ar 2025, um 19.00 Uhr in der Stadt­pfarr­kir­che Vöck­la­bruck. Musi­ka­lisch gestal­tet wird die Fei­er von den „Young Voices Unge­n­ach“ unter der Lei­tung von Tho­mas Kirchweger.

Ein­ge­la­den sind alle Paa­re, egal ob ver­liebt, ver­lobt oder ver­hei­ra­tet! Im Anschluss dar­an besteht die Mög­lich­keit zum gemein­sa­men gemüt­li­chen Aus­klang bei einem 3‑gängigen Valen­tins­tags­me­nü im Stadt­ca­fé Vöck­la­bruck um 25,90 (Tisch­re­ser­vie­rung: 07672/ 23462).

„Wir freu­en uns auf alle Paa­re, egal wel­chen Alters, Her­kunft oder sexu­el­ler Ori­en­tie­rung“, lädt Bar­ba­ra Hof­wim­mer als lei­ten­de Pfarr­seel­sor­ge­rin herz­lich ein.

Zum Hl. Valentin:

Valen­tin war ein Christ, spä­ter auch Bischof, der im 3. Jahr­hun­dert in Rom leb­te und der am 14.2.269 für sei­nen Glau­ben starb. Seit 350 n. Chr. wird am 14. Febru­ar sein Gedenk­tag gefei­ert. Zum Patron der Ver­lieb­ten und Lie­ben­den ist er gewor­den, weil er nach der Legen­de einem Paar zur Flucht und gegen den Wil­len der Eltern zur Ehe ver­hol­fen hat. Wir fei­ern in Valen­tin einen Hei­li­gen, dem nach­ge­sagt wird, dass er im Namen Got­tes die Lie­be der Men­schen unter­stützt hat.