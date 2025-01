„Ich konn­te es kaum glau­ben, als mein Name auf­ge­ru­fen wur­de – und das gleich zwei­mal, ich freu‘ mich wahn­sin­nig“, kom­men­tiert Emi­ly Wil­fin­ger, Schü­le­rin der Matu­ra­klas­se, ihre groß­ar­ti­ge Leis­tung bei die­sem Wettkampf.

Bei die­sem jähr­lich aus­ge­tra­ge­ne Spra­chen­wett­be­werb wer­den die Fremd­spra­chen­kennt­nis­se der Teil­neh­men­den in unter­schied­li­chen Berei­chen abge­fragt. – Ein­mal im „Switch-Bewerb“, bei dem die Jugend­li­chen zwi­schen zwei Fremd­spra­chen (z.B. Eng­lisch und Spa­nisch) „swit­chen“, d.h. hin- und her­sprin­gen, müs­sen, um die Fra­gen, die die Prü­fen­den stel­len in der jewei­li­gen Spra­che zu beant­wor­ten. Wäh­rend beim „Tan­dem-Bewerb“ Schü­le­rin­nen und Schü­ler aus unter­schied­li­chen Schu­len gegen­ein­an­der antre­ten und in einem Dia­log ihre Fähig­kei­ten unter Beweis stel­len müssen.

Emi­ly Wil­fin­ger trat in bei­den Kate­go­rien an und gewann Gold im „Tan­dem-Bewerb: Fran­zö­sisch“ und Sil­ber im „Switch-Bewerb: Fran­zö­sisch – Englisch“.

Doch nicht nur Emi­ly konn­te bei die­sem Wett­be­werb reüs­sie­ren, son­dern auch wei­te­re Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Tou­ris­mus­schu­len bewie­sen ihre Sprach­kom­pe­ten­zen bei die­sem Wett­be­werb. Zum Sto­ckerl­platz fehl­te meist nur das berühm­te „Eit­zerl“.

Die­ser Erfol­ge wäre ohne dem­entspre­chen­des Enga­ge­ment auf­sei­ten der Jugend­li­chen und einem unter­stüt­zen­den Lehr­kräf­te-Team gar nicht mög­lich gewe­sen. „Es ist immer eine gro­ße Freu­de zu sehen, wie sich die Schü­le­rin­nen und Schü­ler bei einer sol­chen Chall­enge behaup­ten kön­nen und natür­lich freut es uns umso mehr, wenn wir mit einem solch tol­len Ergeb­nis­se nach Hau­se fah­ren dür­fen“, meint Mag. Hei­di Egger zum Erfolg ihrer Schülerin.

Emi­ly Wil­fin­ger hat sich mit ihrem Sieg für den bun­des­wei­ten Spra­chen­wett­be­werb qua­li­fi­ziert. – Die Tou­ris­mus­schu­len wer­den ihr sicher die Dau­men halten.