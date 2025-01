Es dau­ert nicht mehr lan­ge, dann stei­gen die Tem­pe­ra­tu­ren und die Fahr­rä­der wer­den wie­der aus dem Kel­ler geholt. Die Schal­tung, die Brem­sen, die Lauf­rä­der, der Steu­er­satz … alles soll dann rund lau­fen, damit dem Fahr­rad­spaß nichts im Wege steht.

Damit dem auch so ist, bie­tet das WIFI Bad Ischl für Inter­es­sier­te, Hob­by­fah­rer, Berufs- bzw. Quer­ein­stei­ge­rin­nen sowie Mit­ar­bei­ter im Sport­ar­ti­kel­han­del und ‑ver­leih eine kom­pak­te theo­re­ti­sche und prak­ti­sche Aus­bil­dung zum The­ma Fahr­rad­tech­nik an. Als Trai­ner fun­giert mit Wolf­hard Schwab ein abso­lu­ter Voll­pro­fi, der seit 30 Jah­ren an Fahr­rä­dern „schraubt“ und gericht­lich beei­de­ter Sach­ver­stän­di­ger für Fahr­rä­der aller Art ist. Auch betreibt er ein eige­nes Fahr­rad­fach­ge­schäft samt Werk­statt im Gewer­be­park Loden­frey in Bad Ischl.

Schwab lässt die Teil­neh­mer vom 6. bis 8. Febru­ar 2025 (Do 18–21:30 Uhr, Fr 15:15 – 21:30 Uhr, Sa 9 – 12:30 Uhr) im WIFI Bad Ischl an sei­nem umfang­rei­chen Wis­sen teilhaben.

Anmel­dung im WIFI Bad Ischl, T 05–7000-5300, Fr. Alex­an­dra Egger-Syd­ler, wei­te­re Infos unter https://tinyurl.com/2edkm8u7