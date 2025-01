Drei Fami­li­en haben mit viel Freu­de und Krea­ti­vi­tät eine Spen­de von 500 Euro zuguns­ten der Lebens­hil­fe-Werk­stät­te Vöck­la­markt gesammelt.

In der Lebens­hil­fe-Werk­stät­te Vöck­la­markt gab es zum Jah­res­an­fang eine ganz beson­de­re Spen­den­über­ga­be: 500 Euro, gesam­melt von Kin­dern aus drei Fami­li­en. Die jun­gen Bast­ler hat­ten sich beim Weih­nachts­shop­ping in der alten Wach­ter­schmie­de in Fran­ken­markt enga­giert, indem sie selbst Gebas­tel­tes ver­kauf­ten und dabei frei­wil­li­ge Spen­den einsammelten.

Freu­de spürbar

Die Über­ga­be der Spen­de war ein berüh­ren­der Moment – „die Freu­de der Kin­der war rich­tig spür­bar“, bedankt sich Tho­mas Baum­gart­ner, Lei­ter der Lebens­hil­fe-Werk­stät­te Vöck­la­markt, für die­ses tol­le Enga­ge­ment. Die Spen­de ist eine wert­vol­le Unter­stüt­zung für die Arbeit der Lebens­hil­fe Ober­ös­ter­reich und kommt den Men­schen mit Beein­träch­ti­gung, die in der Lebens­hil­fe-Werk­stät­te Vöck­la­markt beschäf­tigt sind, zugute.