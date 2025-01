Am Rat­haus­platz Gmun­den und auf der Espla­na­de Gmun­den ging es heu­te 31.12.2024 rich­tig rund. Neben dem Wochen­markt fand auch der Sil­ves­ter­rum­mel mit Standl­markt, ein Platz­kon­zert der Werks­ka­pel­le Lau­fen Gmun­den Eng­l­hof am Vor­mit­tag und ein Platz­kon­zert der Stadt­ka­pel­le Gmun­den am Nach­mit­tag statt. Um 11:45 mar­schier­te die Musik­ka­pel­le Kirch­ham und die Kirch­ha­mer Pran­ger­schüt­zen am Rat­haus­platz ein. Nach ein paar Musik­stü­cken der MK Kirch­ham nah­men die Pran­ger­schüt­zen Kirch­ham Stel­lung beim See in Rich­tung Traun­stein und gaben eini­ge Salut­schüs­se ab. Unter gro­ßem Applaus der vie­len Zuschau­er und Besu­cher wur­de so das neue Jahr 2025 emp­fan­gen. Natür­lich begrüß­te auch der Gmund­ner Bür­ger­meis­ter Mag. Ste­fan Krapf alle Anwe­sen­den, vor allem aber alle Akteu­re der Pran­ger­schüt­zen Kirch­ham samt sei­nen Amts­kol­le­gen Bgm. Ingo Dörf­lin­ger Kirch­ham und alle Musiker/innen der Musik­ka­pel­len Lau­fen Eng­l­hof, MK Kirch­ham und Stadt­ka­pel­le Gmunden.

Ein wei­te­res High­light war auch der Gmund­ner Sil­ves­ter­lauf des T3 Tri Team Traun­see auf der Espla­na­de Gmun­den, an dem eine rie­sen Anzahl von Läu­fe­rin­nen und Läu­fern teil­nah­men. Gra­tu­la­ti­on an die Orga­ni­sa­to­ren für die­se Top­ver­an­stal­tung, die ohne Zwi­schen­fäl­le und sicht­ba­rem Spaß aller Teil­neh­mer statt­fand. Auch der Wet­ter­gott hat­te Ein­se­hen und ließ die Son­ne vom Him­mel schei­nen. Vie­le lie­be Neu­jahrs­wün­sche konn­te man ent­ge­gen­neh­men und dies wün­sche ich auch allen Lese­rin­nen und Lesern die­ses Berich­tes. „Gsund blei­ben war der wich­tigs­te Wunsch den man hören konn­te und dies wün­sche auch ich für 2025, mit viel Erfolg, Freu­de und Glück“.