Zu einer regio­na­len Seg­nungs­fei­er lädt die Pfar­re Pins­dorf bereits zum 12.mal am Frei­tag, 14. Febru­ar, dem Valen­tins­tag, um 19 Uhr ein. Und weil es sich bei der Lie­be um etwas ganz Beson­de­res han­delt, in die­sem Jahr zum zwei­ten Mal an einen ganz beson­de­ren Ort, in die Gärt­ne­rei Nuß­bau­mer im Was­ser­feld in Pinsdorf.

Ein­ge­la­den sind alle Ehe­paa­re, alle, die frisch ver­liebt sind oder es noch immer sind nach Jah­ren der glück­li­chen Liebe.

Ein­ge­la­den sind all jene, die sich nach Lie­be und Zärt­lich­keit in ihrem Leben sehnen.

Aber auch jene, die unglück­lich ver­liebt sind.

Beson­ders ein­ge­la­den sind Jahr auch – wie schon immer — gleich­ge­schlecht­li­che Paare.

Will­kom­men sind Christ:innen und Nichtchrist:innen.

Wach­sen, rei­fen und blü­hen , so lau­tet das The­ma der Segens­fei­er in die­sem Jahr. Mit Geschich­ten, Tex­ten und Lie­dern soll die Lie­be als etwas beson­ders Schö­nes gefei­ert wer­den. Es soll spür­bar gemacht wer­den, dass die Lie­be zwi­schen zwei Men­schen viel Pfle­ge braucht, damit sie wach­sen, rei­fen und wun­der­schön blü­hen kann. Dabei kön­nen Ver­gleich aus der Welt eines Gärt­ners, einer Gärt­ne­rin, eine gedank­li­che Hil­fe sein.

Live-Musik von Soul2Soul Music mit Kath­rin Hör­ten­hu­ber (Gesang) und Eva Brand­ner (Kla­vier) wer­den die Besucher:innen musi­ka­lisch mit schö­nen Lie­bes­lie­dern verzaubern.

Anschlie­ßend sind alle herz­lich will­kom­men, im Glas­haus unter den Blu­men auf ihre Lie­be anzustoßen.