Am 22. Febru­ar lud die Markt­mu­sik Schörf­ling zum 15. Dirndl­ball ins Gast­haus Koder­hold nach Schörf­ling ein. Zahl­rei­che und vor allem vie­le jun­ge Gäs­te folg­ten der Ein­la­dung. Das Duo Höchtl eröff­ne­te mit schwung­vol­ler Musik den Ball­abend, in der Wein­bar sorg­ten d’G­mischdn für eine super Stimmung.

Zum ers­ten Mal in der Ver­eins­ge­schich­te konn­te ein Her­zerl­kö­nig gekürt wer­den: Mit 114 Her­zen hol­te sich Sepp Kof­ler den Titel, gefolgt von Elli Röh­rer (Titel­ver­tei­di­ge­rin aus dem Vor­jahr) mit 77 Her­zen und Nele Wim­mer mit 50 Herzen.

Bei der Mit­ter­nachts­ein­la­ge unter der Lei­tung von Simo­ne Stal­lin­ger zeig­ten sich unse­re Jung­mu­si­ker von der sport­li­chen Sei­te. So wur­de zu “Eye of the tiger” und “Bauch Bei­ne Po” trai­niert und eine exzel­len­te Kür zur Melo­die von “Bay­watch” und “Schwa­nen­see” dargeboten.

Alles in allem ein sehr gelun­ge­ner und lus­ti­ger Ball­abend zum 15. Dirndl­ball im 190. Bestands­jahr unse­res Vereins!