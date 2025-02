LAA­KIR­CHEN. Die Stadt­ge­mein­de Laa­kir­chen bie­tet auch heu­er für Volkschul­kin­der in der Zeit von Mon­tag, 07. Juli bis Frei­tag, 22. August 2025 und Kin­der­gar­ten­kin­der von Mon­tag, 28. Juli bis Frei­tag, 22. August 2025 eine Som­mer­be­treu­ung an. Vor­ran­gig wer­den Kin­der mit Haupt­wohn­sitz in Laa­kir­chen betreut, bei frei­en Plät­zen wer­den jedoch auch aus­wär­ti­ge Kin­der und Kin­der bis zum 12. Lebens­jahr aufgenommen.

Für Kin­der­gar­ten­kin­der ist die Betreu­ung bis 13 Uhr kos­ten­los – danach ist ein Nach­mit­tags­bei­trag zu bezah­len. Die Betreu­ung von Volks­schul­kin­dern ist kos­ten­pflich­tig und es wird pro Woche für den halb­tä­gi­gen Besuch € 34,00 für den ganz­tä­gi­gen Besuch € 46,00 vorgeschrieben.

Bei Bedarf mel­den Sie sich im Stan­des­amt bei Frau Bogo­je­vić unter (07613) 8644 DW 220 Anmel­de­schluss: 9. März 2025

Nähe­re Infos unter www.laakirchen.at