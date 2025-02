Die Natur­freun­de Bad Ischl haben zum ers­ten Mal ein ein­zig­ar­ti­ges Klet­ter-Event auf die Bei­ne gestellt – den Black Light Bould­er­jam in der Salz­kam­mer­gut Klet­ter­hal­le Bad Ischl. Und eines steht fest: Die­ses Spek­ta­kel war ein vol­ler Erfolg!

Rund 50 Star­te­rin­nen und Star­ter stell­ten sich der Her­aus­for­de­rung und kämpf­ten drei Stun­den lang an der Bould­er­wand, die mit fluo­res­zie­ren­den Grif­fen und leuch­ten­den Rou­ten in Schwarz­licht-Atmo­sphä­re ein atem­be­rau­ben­des Bild abgab. Sport­li­cher Ehr­geiz, Team­geist und vor allem jede Men­ge Spaß stan­den dabei im Vor­der­grund. Die beson­de­re Atmo­sphä­re ver­wan­del­te die Hal­le in einen Schau­platz, der nicht nur die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer, son­dern auch das Publi­kum begeisterte.

Abseits der Bould­er­wand sorg­ten wei­te­re High­lights für bes­te Stim­mung: Eine Cock­tail­bar lud zum ent­spann­ten Ver­wei­len ein, wäh­rend DJ Bas­ti mit sei­nen Beats den per­fek­ten Sound­track zum Event lie­fer­te. Die Mode­ra­ti­on über­nahm in gewohnt sou­ve­rä­ner Manier Bern­hard Kreuz­hu­ber, der die Anwe­sen­den gekonnt durch den Abend führte.

Dass die­ser Bould­er­jam kein ein­ma­li­ges Event blei­ben soll, war am Ende des Abends son­nen­klar: Die Begeis­te­rung war so groß, dass der Wunsch aus der Com­mu­ni­ty laut wur­de, die­ses Event fix in den Jah­res­plan der Natur­freun­de Bad Ischl auf­zu­neh­men – ein Wunsch, der sicher­lich Gehör fin­den wird!

Ein rie­si­ges Dan­ke­schön gilt den zahl­rei­chen Hel­fern, Rou­ten­schrau­bern und Unter­stüt­zern, die die­sen beson­de­ren Bewerb mög­lich gemacht haben. Ohne ihren uner­müd­li­chen Ein­satz wäre die­ses leuch­ten­de Klet­ter­spek­ta­kel nicht rea­li­sier­bar gewesen.

Ergeb­nis­lis­te:

Erwach­sen weiblich

Sophie Kess­ler Pau­la Hufnagl Bian­ca Windhofer Made­lai­ne Pfandl Lil­li Aigner Dana Kosch Lau­ra Marson Maria­ma Kosch

Jugend weib­lich

Katha­ri­na Atzenhofer Johan­na Müllegger Gre­ta Linortner

Erwach­sen männlich

Micha­el Bräuer Jakob Wurm — Auersberg Jür­gen Schilcher Geor­ge May Chris­toph Kapl Cle­mens Reisenbichler Georg Spiel­büch­ler Mat­thi­as Kapl Lukas Möß­lin­ger Simon Kirch­schla­ger Christan Gams­jä­ger Moritz Mül­leg­ger Wolf­gang Marbler Seve­rin Ohlenschläger Gerald Herndl Rupert Guten­brun­ner Uwe Pitsch Moritz Hohen­war­ter Fabi­an Wayrethmayr Shiv Lai­mer Juli­an Laimer Moritz Schott Jakub Dvo­rak Flo­ri­an Lehner Aaron Ell­mau­er Fabi­an Berghammer Timo Echer

Jugend männ­lich

Micha­el Putz David Dvo­rak Moritz Ohlen­schlä­ger Fabi­an Eckschlager Lud­wig Putz

Die Natur­freun­de Bad Ischl freu­en sich bereits auf die nächs­te Aus­ga­be des Black Light Bould­er­jams – stay tun­ed und bis zum nächs­ten Mal!