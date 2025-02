Mitt­woch, 26. Febru­ar 2025. Heu­te begann die hei­ße Pha­se des Sire­nen­balls für die Mit­glie­der und Hel­fer der Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl, damit für die Besu­cher am Faschings­sonn­tag alles ange­rich­tet ist.

Die Pla­nungs­ar­bei­ten für die­ses Event am 02. März 2024, ab 12:00 Uhr, lau­fen schon seit Spät­herbst 2024 an.

Das gro­ße Auf­bau­en für Faschingssonntag

Bereits in der Vor­wo­che wur­de in der ASKÖ-Stock­schüt­zen­hal­le der Boden aus­ge­legt und Tei­le der Schank auf­ge­baut. Heu­te Nach­mit­tag ging es mit den Auf­bau­ar­bei­ten in der Hal­le bzw. mit dem Wil­der­er­zelt und den vie­len ande­ren Aus­schan­ken im Außen­be­reich wei­ter. Eben­falls durf­te man bereits die ers­ten Ver­pfle­gungs­lie­fe­run­gen entgegennehmen.

4.000 Stun­den pro Sirenenball

Bis es am Sonn­tag soweit ist, fal­len noch vie­le Stun­den an. Meis­tens sind es um die 4.000 unent­gelt­li­che Stun­den, wel­che für den Sire­nen­ball geleis­tet werden.

Und ganz neben­bei lau­fen auch die Vor­be­rei­tungs­ar­bei­ten für den Faschings­um­zug am kom­men­den Diens­tag, wo die Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl mit einem brand­hei­ßen The­ma ver­tre­ten sein wird.

Dank an alle Hel­fer & Unterstützer

Die Vor­freu­de auf den Sire­nen­ball und natür­lich auf die kom­men­de Hoch­pha­se des Faschings ist bei der Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl groß. Ein gro­ßes Dan­ke­schön gilt jetzt schon Hel­fern und Unter­stüt­zern des heu­ri­gen Sire­nen­balls, wel­che einen rei­bungs­lo­sen Ablauf der Ver­an­stal­tung ermög­li­chen, aber natür­lich auch allen Besu­chern, wel­che die­se Ver­an­stal­tung so beson­ders machen und für ein ent­spre­chen­des „Wil­de­rer-Fee­ling“ sorgen!