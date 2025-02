Nicht mehr weg­zu­den­ken aus dem Ball­ge­sche­hen zur Faschings­zeit ist der Sirenenball.

Am Faschings­sonn­tag, 02. März 2025, steigt der Ball bereits in der 16. Auf­la­ge, in der ASKÖ-Stock­schüt­zen­hal­le in der Eng­lei­ten­stra­ße (neben der Ski­sprung­an­la­ge). Beginn ist um 12:00 Uhr.

DJ Flo sorgt wie­der für Unter­hal­tung in der Hal­le. Auch im Außen­be­reich erwar­tet die Besu­cher wie­der das gewohn­te Pro­gramm. DJ Chri legt in der Wil­de­rer­bar auf. Es war­ten wie­der ver­schie­dens­te Bars und u.a. natür­lich wie­der die all­seits belieb­ten „Holz­knecht­no­cka“



Freu­de bei der HFW Bad Ischl

Die Kame­ra­den der HFW Bad Ischl freu­en sich sehr herz­lich auf Euren Besuch! Die beim Sire­nen­ball ein­ge­nom­men finan­zi­el­len Mit­tel wer­den aus­schließ­lich für die Anschaf­fung von ein­satz­not­wen­di­gem Mate­ri­al und Gerät ver­wen­det und kom­men somit im Ernst­fall der Bevöl­ke­rung wie­der zu Gute!