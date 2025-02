Klei­ne Schrit­te für eine gro­ße Zukunft zeig­ten Schüler:innen der Volks­schu­le Schörf­ling aus Ober­ös­ter­reich. In einer Woche sam­mel­ten hier 111 Schüler:innen ins­ge­samt 1.721 Kli­ma­mei­len indem sie ihren Schul­weg aktiv zurück­leg­ten. Und auch abseits der Kli­ma­mei­len-Kam­pa­gne ist die Schu­le enga­giert: So wur­de etwa eine Eltern­hal­te­stel­le ein­ge­rich­tet und der Weg zur Schu­le attrak­ti­ver und siche­rer gestal­tet. Auch Work­shops und Vor­trä­ge über Kli­ma­schutz und Ver­kehrs-sicher­heit fin­den regel­mä­ßig für die Kin­der und Eltern statt.

Die Volks­schu­le Schörf­ling hol­te sich unter 247 teil­neh­men­den Kin­der­gär­ten und Schu­len aus ganz Öster­reich den Gesamt­sieg der Kli­ma­mei­len-Kam­pa­gne 2024. „Die Schüler:innen fan­den es span­nend, ihre täg­li­chen Wege umwelt­freund­li­cher zu gestal­ten, und es gab eine spür­ba­re Begeis­te­rung, wenn sie ihre ‚Kli­ma­mei­len‘ sam­meln konn­ten.“, so Ange­la Feith, Direk­to­rin der Volks­schu­le Schörf­ling. Einen wesent­li­chen Bei­trag leis­te­ten auch die Eltern und Lehrer:innen, wel­che die Kin­der tat­kräf­tig unter­stütz­ten. Direk­to­rin Ange­la Feith trug zur Moti­va­ti­on bei, indem sie täg­lich in der Früh Salz­bre­zeln an jene Klimameilen-Sammler:innen ver­teil­te, die eine Warn­wes­te trugen.

Dass das vie­le Enga­ge­ment sich aus­ge­zahlt hat, zeig­te sich bei der Aus­zeich­nungs­ver­an­stal­tung: Als Preis für ihren tol­len Ein­satz beka­men die Kin­der nun am 14. Febru­ar einen Besuch des Kli­ma-Clowns „Dudu“ im Turn­saal der Schu­le. Nor­bert Rai­ner, Geschäfts­füh­rer von Kli­ma­bünd­nis Ober­ös­ter­reich, über-reich­te den Pokal und die Gewin­ner-Urkun­de. „Es ist schön zu sehen, wie begeis­tert und enga­giert die Kin­der jedes Jahr Kli­ma­mei­len sam­meln. Sie sind mit ihrem Ein­satz in gewis­ser Wei­se ein Vor­bild für uns Erwach­se­ne!“, so Nor­bert Rai­ner. Auch Ger­hard Gründl, Bür­ger­meis­ter der Markt­ge­mein­de Schörf­ling am Atter­see, nahm an der Aus­zeich­nungs­ver­an­stal­tung teil, um sich bei den Schüler:innen für ihren Ein­satz zu bedanken.

Bei der 29. UN-Kli­ma­kon­fe­renz in Baku (Aser­bai­dschan) wur­den im Novem­ber 2024 ins­ge­samt knapp 3,7 Mil­lio­nen Kli­ma­mei­len von 265.922 Kin­der aus ganz Euro­pa prä­sen­tiert. Dabei kam knapp jede 7. Kli­ma­mei­le von öster­rei­chi­schen Kindern!

Die Kli­ma­mei­len-Kam­pa­gne fin­det seit 2003 jähr­lich euro­pa­weit statt und wird durch das Bun­des­mi­nis­te­ri­um für Kli­ma­schutz, Umwelt, Ener­gie, Mobi­li­tät, Inno­va­ti­on und Tech­no­lo­gie (BMK) geför­dert. Eine “Kli­ma­mei­le” ent­spricht einem kli­ma­freund­lich zurück­ge­leg­ten Kin­der­gar­ten- oder Schul­weg. Wur­de ein Weg auto­frei bewäl­tigt, so kann eine Kli­ma­mei­le in Form eines Auf­kle­bers in den Sam­mel­pass oder das gemein­sa­me Grup­pen­pla­kat geklebt wer­den. Das Kli­ma­bünd­nis bie­tet kos­ten-freie Mate­ria­li­en für Kin­der­gär­ten und Schu­len sowie Frei­zeit­ein­rich­tun­gen bis zur 7. Schul­stu­fe an.