VÖCK­LA­BRUCK. Mit Son­nen­strom aus der eige­nen PV-Anla­ge von Armut betrof­fe­ne Men­schen in der Regi­on unter­stüt­zen? Durch eine Koope­ra­ti­on von „Robin Power­hood“ und der Sozi­al­ein­rich­tung „mosa­ik“ ist das ab sofort mög­lich. Die öster­reich­wei­te Ener­gie­ge­mein­schaft „Robin Power­hood“ hat das Ziel, dass Per­so­nen und Unter­neh­men ihren erzeug­ten Strom­über­schuss ganz oder teil­wei­se an Haus­hal­te in Ener­gie­ar­mut spen­den. Wäh­rend näm­lich jene ein­kom­mens­schwa­chen Haus­hal­te meist kei­ne Mög­lich­keit haben, eige­nen Strom zu pro­du­zie­ren und oft hohe Strom­prei­se zah­len, müs­sen Ener­gie­über­schüs­se von den Produzent:innen oft güns­tig ver­kauft werden.

Robin Power­hood ver­eint die­se bei­den Sei­ten und koope­riert dazu mit der Sozi­al­ein­rich­tung „Mosa­ik-Woh­nungs­si­che­run­g/­Not­schlaf­stel­le/­In­te­gra­ti­on, die Haus­hal­te in Ener­gie­ar­mut betreut.

Wie das nun kon­kret funktioniert?

Robin Power­hood sam­melt über­schüs­si­ge Strom­men­gen und stellt die­se Haus­hal­ten zur Ver­fü­gung, die von Ener­gie­ar­mut betrof­fen. Die Spenden-Empfänger:innen tra­gen ledig­lich die Netz­kos­ten und Abga­ben, wäh­rend der Strom für sie selbst kos­ten­los bleibt. Auf die­se Wei­se kön­nen Stromspender:innen ihre über­schüs­si­ge Ener­gie sinn­voll ein­set­zen und gleich­zei­tig Haus­hal­te mit gerin­gem Ein­kom­men durch spür­bar nied­ri­ge­re Ener­gie­kos­ten entlasten.

Für all jene denen es am Her­zen liegt, Men­schen in Ener­gie­ar­mut in der Regi­on zu unter­stüt­zen, neh­men ihren „Strom­zähl­punkt“ zur Hand, regis­trie­ren sich mit die­sem bei Robin Power­hood und geben unter dem Feld „Part­ner­or­ga­ni­sa­ti­on“ „mosa­ik“ an: www.robin-powerhood.at/. Wei­te­re Infos auch beim „mosa­ik“ unter Tel. 07672/75145–10.