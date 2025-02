Am Mon­tag, 24. Febru­ar 2025 lud die Wirt­schafts­kam­mer Gmun­den zum gemein­sa­men Wirt­schafts­emp­fang ins fast fer­tig­ge­stell­te Hotel “Grand Eli­sa­beth” nach Bad Ischl ein. Zahl­rei­che Unternehmer:innen der Regi­on sowie Ver­tre­ter aus Poli­tik und Wirt­schaft folg­ten der Ein­la­dung. Zu den Gäs­ten zähl­ten unter ande­rem Doris Hum­mer (Prä­si­den­tin der WKO Ober­ös­ter­reich), Leo Jind­rak (Vize­prä­si­dent der Wirt­schafts­kam­mer Öster­reich), Bezirks­haupt­mann Alo­is Lanz sowie die Haus­her­ren Josef und Phil­ipp Zau­ner und Her­bert Ackerl.

Wirt­schaft mit soli­der Basis und Wachstumspotenzial

Bezirks­stel­len­lei­te­rin Sig­rid Schus­ter beton­te in ihrer Begrü­ßung die wirt­schaft­li­che Stär­ke der Regi­on und die Bedeu­tung des brei­ten Bera­tungs- und Kurs­an­ge­bots der WKO für die hei­mi­schen Betrie­be. Bezirks­stel­len­ob­mann Mar­tin Ettin­ger unter­mau­er­te dies mit aktu­el­len Zah­len: “Wir haben aktu­ell 8.500 Betrie­be im Bezirk Gmun­den, und allein im Jahr 2024 wur­den 406 Neu­grün­dun­gen ver­zeich­net. Der Tou­ris­mus erleb­te einen Zuwachs von 4,6 Pro­zent. Bei den Ankünf­ten gab es ein Plus von 7,1 % und bei den Näch­ti­gun­gen ein Plus von sechs Pro­zent.” Im Bezirk bil­den 430 Lehr­be­trie­be knapp 1.500 Lehr­lin­ge aus.” Ziel sei es, den Stand­ort wei­ter­zu­ent­wi­ckeln, den Tou­ris­mus als wesent­li­chen Wirt­schafts­fak­tor zu stär­ken und gezielt die Infra­struk­tur wei­ter auszubauen.

Erfolg­rei­ches Unter­neh­mer­tum in her­aus­for­dern­den Zeiten

WKOÖ-Prä­si­den­tin Doris Hum­mer beton­te in ihrem State­ment die Her­aus­for­de­run­gen der ver­gan­ge­nen Jah­re, aber auch die posi­ti­ven Ent­wick­lun­gen: “Das Jahr 2020 hat die Wirt­schafts­land­schaft ver­än­dert. Wir muss­ten umden­ken und neue Wege fin­den – aber das hat uns stär­ker gemacht.” Sie ver­wies auf erfolg­rei­che Maß­nah­men wie die Sen­kung der Kör­per­schaft­steu­er, die Abschaf­fung der KIM-Ver­ord­nung und bes­se­re För­de­run­gen für betrieb­li­che Weiterbildungen.

Bran­chen­ver­tre­ter im Gespräch

Im anschlie­ßen­den Unter­neh­mer­talk berich­te­ten Mar­ti­na Hue­mer-Fis­tel­ber­ger (SFK Möbel­ma­nu­fak­tur), Her­bert Ackerl (Hotel “Grand Eli­sa­beth”) und Phil­ipp Zau­ner (Hotel “Grand Eli­sa­beth”, Kon­di­to­rei Zau­ner) über wirt­schaft­li­che Her­aus­for­de­run­gen in deren Bran­chen. Wäh­rend Hue­mer-Fis­tel­ber­ger auf Inno­va­ti­on, Zusam­men­halt und Opti­mis­mus in der Bran­che setz­te, spra­chen Ackerl und Zau­ner über den Hotel­bau und den damit ver­bun­de­nen Hür­den vor und wäh­rend der Bau­zeit. „Ein Pro­jekt wie das Hotel Grand Eli­sa­beth plant man nicht für die nächs­ten 10 Jah­re, son­dern für meh­re­re Gene­ra­tio­nen“, beton­te Her­bert Ackerl.

Anschlie­ßend sorg­te Kaba­ret­tist Max May­er­ho­fer, mit sei­nem Come­dy-Act für zahl­rei­che Lacher und lei­te­te zum Aus­klang der Ver­an­stal­tung über.