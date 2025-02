In Vorch­dorf hat ein bis­lang unbe­kann­ter Täter in der Nacht auf Sonn­tag, kurz vor Mit­ter­nacht, eine Tank­stel­le über­fal­len. Der Mann war mit einem Mes­ser bewaff­net. Die Tank­stel­len­mit­ar­bei­te­rin hat­te zwei Hun­de mit in der Tank­stel­le, wel­che beim Vor­fall laut zu bel­len began­nen. Dar­auf­hin ergriff der Räu­ber die Flucht.

“Ein mas­kier­ter und mit einem Mes­ser bewaff­ne­ter Mann betrat am 08. Febru­ar 2025 gegen 23:48 Uhr eine Tank­stel­le in Vorch­dorf, lief sofort auf die 45-jäh­ri­ge Tank­stel­len­an­ge­stell­te zu und dräng­te sie unter Vor­halt des Mes­sers und mit kör­per­li­cher Gewalt hin­ter den Verkaufstressen.

Täter floh wegen Hundegebell

Der Mann for­der­te das Geld aus der Kas­se und bedroh­te sein Opfer mit dem Umbrin­gen. Im sel­ben Moment began­nen jedoch die Hun­de der Ange­stell­ten aus dem angren­zen­den Büro­raum zu bel­len, wor­auf­hin der Mann aus der Tank­stel­le in unbe­kann­te Rich­tung flüchtete.

Groß­an­ge­leg­te Fahn­dung nach dem Täter

Eine ein­ge­lei­te­te Groß­fahn­dung ver­lief bis­her nega­tiv. Die Spu­ren­si­che­rung wur­de durch die Kri­mi­nal­au­ßen­dienst­stel­le durch­ge­führt. Die Ange­stell­te wur­de durch den Raub nicht ver­letzt, erlitt aller­dings einen Schock.

Täter­be­schrei­bung

Mann, sprach ober­ös­ter­rei­chi­schen Dia­lekt, cir­ca 180 bis 185 Zen­ti­me­ter groß, sport­li­che Sta­tur, dunk­ler Kapu­zens­wea­ter, Jog­ging­ho­se mit drei wei­ßen Strei­fen, schwarz-wei­ße Sportschuhe.

Sach­dien­li­che Hin­wei­se, wel­che auch ver­trau­lich behan­delt wer­den, mögen an das Lan­des­kri­mi­nal­amt Ober­ös­ter­reich unter der Tele­fon­num­mer +43(0)59133 403333 gerich­tet werden.

1.000 Euro für Hin­wei­se ausgelobt

Sei­tens der Wirt­schafts­kam­mer Ober­ös­ter­reich wur­den für Hin­wei­se, die zur Klä­rung der Straf­tat und Aus­for­schung des Täters füh­ren, 1.000 Euro ausgelobt.”