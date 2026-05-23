Am Freitagvormittag musste die Feuerwehr Traunkirchen zu einer aufwendigen Traktorbergung im Bereich Windlegern ausrücken. Der Traktor war bei Holzarbeiten abgestürzt und hatte sich überschlagen. Verletzt wurde niemand.

Gegen 08:50 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einer Traktorbergung alarmiert. Nach rund 20 Minuten Anfahrt über eine Forststraße erreichte die Feuerwehr die Unfallstelle. Dort zeigte sich eine schwierige Lage: Der Traktor war abseits der Straße abgestürzt und zwischen mehreren Bäumen auf dem Dach zum Liegen gekommen.

Komplexe Sicherungs- und Bergungsarbeiten

Zunächst wurde das Fahrzeug mithilfe eines Greifzugs gegen weiteres Abrutschen gesichert. Anschließend richteten die Einsatzkräfte den Traktor gemeinsam mit einem Bagger sowie der Seilwinde des RLF-A wieder auf und zogen ihn kontrolliert zurück auf festen Untergrund.

Einsatz dauerte mehr als fünf Stunden

Der Einsatz konnte nach rund fünfeinhalb Stunden beendet werden. Nach der Reinigung aller eingesetzten Geräte wurde die volle Einsatzbereitschaft wiederhergestellt, berichtet die Feuerwehr Traunkirchen.