Schon seit bald 2 Jahr­zehn­ten sam­meln Lions alte, aber noch funk­ti­ons­fä­hi­ge Bril­len. Die­se wer­den von einer Fir­ma in Koblenz gesich­tet und ver­mes­sen, wenn nötig repa­riert und zur wei­te­ren Ver­wen­dung auf­be­rei­tet. Das Augen­licht gehört gene­rell zu den Schwer­punkt­the­men von Lions Inter­na­tio­nal, mit der Kam­pa­gne „Sight first“ wer­den Augen­ope­ra­tio­nen in Län­dern der Drit­ten Welt finan­ziert, die unzäh­li­gen Men­schen ihre Seh­kraft wie­der­ge­ben und so deren Lebens­qua­li­tät ganz ent­schei­dend verbessern.

Der Lions Club Bad Ischl kann seit vie­len Jah­ren auf eine äußerst posi­ti­ve Zusam­men­ar­beit mit der Fir­ma Bril­len Fel­le­rer in Bad Ischl zäh­len, dies­mal auch von Bril­len Zwer­ger am Kreuz­platz unter­stützt. So konn­ten in den letz­ten Mona­ten rund 37 Kg – das sind meh­re­re Hun­dert Stück — ver­wert­ba­rer Bril­len gesam­melt und jetzt nach Deutsch­land geschickt wer­den. Nach der Über­ar­bei­tung und Kate­go­ri­sie­rung wer­den sie Men­schen in Bur­ki­na Faso, West­afri­ka, zukommen.

Der Lions Club dankt den bei­den Isch­ler Opti­ker­be­trie­ben ganz herz­lich und appel­liert an alle Käu­fer neu­er Bril­len, intak­te alte Glä­ser nicht ein­fach weg­zu­wer­fen, son­dern sie im Sin­ne des Nach­hal­tig­keits­ge­dan­kens beim Opti­ker abzu­ge­ben und einer wei­te­ren, huma­ni­tär äußerst wert­vol­len Nach­nut­zung zur Ver­fü­gung zu stellen.