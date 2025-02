Bewähr­tes Team & Ein­bin­dung der Jugend bei den Stellvertretern

Schwanenstadt/Bezirk Vöck­la­bruck — Beim 36. ordent­li­chen Bezirks­par­tei­tag der FPÖ Vöck­la­bruck im Stadt­saal Schwa­nen­stadt wurde

Natio­nal­rat Mag. Ger­hard Kani­ak aus Schörf­ling am Atter­see in sei­ner Funk­ti­on als Bezirks­par­tei­ob­mann bestätigt.

Vor­stand: Bewähr­tes Team & Ein­bin­dung der Jugend bei den Stellvertretern

Einen Wech­sel gab es bei den Stell­ver­tre­tern. Eva Mai­er, Vize­bür­ger­meis­te­rin und Orts­par­tei­ob­frau von Vöck­la­markt, über­gab nach 3 Peri­oden im Bezirks­prä­si­di­um ihre Funk­ti­on an jün­ge­re Hände.

Neben DI Dr. Arthur Kro­is­mayr, Lan­des­ob­mann der Frei­heit­li­chen Bau­ern OÖ aus Regau und LAbg. Rudolf Kroiß, Arbei­ter­kam­mer­rat und Bezirks­ob­mann der Frei­heit­li­chen Arbeit­neh­mer aus Ott­nang wur­de Katha­ri­na Huber aus Atz­bach eben­falls ein­stim­mig als neue Stell­ver­tre­te­rin in das Prä­si­di­um gewählt.

Die 24- jäh­ri­ge Volks­schul­leh­re­rin hat sich als Bezirks­ju­gend­ob­frau schon in der poli­ti­schen und regio­na­len Basis­ar­beit bewährt. Die gesam­mel­ten Erfah­run­gen und das Wis­sen soll in der neu­en Funk­ti­on, spe­zi­ell in den Berei­chen Bil­dung und Jugend, noch wei­ter ver­tieft und aus­ge­baut werden.

Mit der neu­en Zusam­men­set­zung sind von der Gesund­heit bis hin zur Land­wirt­schaft und Jugend brei­te und wich­ti­ge The­men­fel­der abgebildet.

Mit über 200 Dele­gier­ten und Mit­glie­dern war der Bezirks­par­tei­tag tra­di­tio­nell sehr gut besucht, zahl­rei­che Ehren­gäs­te aus Par­tei und Poli­tik nah­men an der Ver­an­stal­tung teil.

Dar­un­ter FPÖ-Lan­des­par­tei­ob­mann und Lan­des­haupt­mann-Stv. Dr. Man­fred Haim­buch­ner, die Natio­nal­rä­te Her­mann Brückl und Mag. Paul Ham­merl, Lan­des­par­tei­se­kre­tär LAbg. Micha­el Gru­ber, die Lan­des­rä­te a. D. KommR Elmar Pod­gor­schek und LAbg. Bgm. KommR Ing. Wolf­gang Klin­ger, sowie vie­le wei­te­re FP-Abge­ord­ne­te auf Lan­des- und Bundesebene.

In sei­ner Rede dank­te Kani­ak den Dele­gier­ten für das ent­ge­gen­ge­brach­te Ver­trau­en, hielt Rück­blick auf einen gelun­ge­nen Aus­bau der Orts­grup­pen im Bezirk, erfolg­rei­che Wahl­gän­ge und beton­te: „Wir ste­hen vor gro­ßen Her­aus­for­de­run­gen, die wir mit Ent­schlos­sen­heit und Weit­blick ange­hen wer­den. Unse­re Arbeit ori­en­tiert sich stets an den Anlie­gen der Bür­ger. Mit einem star­ken Team an mei­ner Sei­te freue ich mich dar­auf, unse­re frei­heit­li­che Poli­tik wei­ter umzusetzen.“

Lan­des­par­tei­ob­mann Dr. Man­fred Haim­buch­ner hob die Bedeu­tung des Bezirks­ver­ban­des her­vor: „Die Bezirks­grup­pe Vöck­la­bruck leis­tet seit Jah­ren her­vor­ra­gen­de Arbeit. Mit Ger­hard Kani­ak an der Spit­ze wird die Bezirks­grup­pe auch künf­tig ein ver­läss­li­cher Part­ner für unse­re frei­heit­li­che Poli­tik sein. Gemein­sam stel­len wir uns den Her­aus­for­de­run­gen und ste­hen für eine Hei­mat, in der sich die Men­schen sicher und wohlfühlen.“

Abschlie­ßend wür­dig­te Kani­ak die enga­gier­te Arbeit aller Orts­grup­pen und Funk­tio­nä­re: „Die star­ke Ver­net­zung mit unse­ren regel­mä­ßi­gen Regio­nal­tref­fen in den Gemein­den ist unser Fun­da­ment. Ich dan­ke allen, die mit uns die­sen Weg gehen und dazu bei­tra­gen, dass die FPÖ eine kraft­vol­le Stim­me für unse­re Hei­mat und unse­ren Bezirk bleibt.“