Frau­en ver­die­nen im Durch­schnitt weni­ger, über­neh­men mehr unbe­zahl­te Care-Arbeit und sind im Alter beson­ders häu­fig von Armut betrof­fen – eine Rea­li­tät, die sich trotz Fort­schrit­ten in der Gleich­stel­lung hart­nä­ckig hält. Frau­en ver­die­nen laut Sta­tis­tik Aus­tria Stand 2022 um 18,4 Pro­zent weni­ger als Män­ner, der Gen­der Pay Gap zeigt also klar, dass Män­ner im Ver­gleich zu Frau­en finan­zi­ell bes­ser auf­ge­stellt sind. Struk­tu­rel­le Benach­tei­li­gun­gen, tra­di­tio­nel­le Rol­len­bil­der und die damit ver­bun­de­ne Unter­bre­chung von Erwerbs­tä­tig­kei­ten füh­ren dazu, dass Frau­en oft lang­fris­tig finan­zi­el­le Nach­tei­le erfah­ren. Beson­ders im Ruhe­stand zeigt sich, wie sehr Frau­en in ihrer Erwerbs­bio­gra­fie finan­zi­ell benach­tei­ligt wer­den. Zwei Drit­tel der von Alters­ar­mut betrof­fe­nen Per­so­nen über 65 Jah­re sind Frau­en – ein alar­mie­ren­der Befund, der drin­gen­den Hand­lungs­be­darf signalisiert.

Doch finan­zi­el­le Unab­hän­gig­keit ist mög­lich. Sie ist der Schlüs­sel zu Selbst­be­stim­mung und Sicher­heit – und genau dar­um geht es in einem beson­de­ren Event anläss­lich des Welt­frau­en­tags. Unter dem Titel „Frau­en & Finan­zen: Dein Geld, dei­ne Zukunft!“ wird in Koope­ra­ti­on mit der Frau­en­be­ra­tungs­stell Inne­res Salz­kam­mer­gut ein inter­ak­ti­ver Vor­trag ange­bo­ten, der wert­vol­le Ein­bli­cke in die finan­zi­el­len Her­aus­for­de­run­gen von Frau­en gibt und eini­ge Lösungs­an­sät­ze aufzeigt.

Exper­tin gibt pra­xis­na­he Tipps

Als Refe­ren­tin konn­te Mag. Mari­on Mora­les-Albi­n­a­na-Ros­ner, CEFA, Vor­stän­din der Bank Aus­tria, gewon­nen wer­den. Sie wird in ihrem Vor­trag nicht nur die finan­zi­el­le Situa­ti­on von Frau­en im All­ge­mei­nen beleuch­ten, son­dern auch auf­zei­gen, wie Frau­en das Bes­te aus ihren finan­zi­el­len Mög­lich­kei­ten machen kön­nen. Wel­che Stra­te­gien gibt es, um vor­zu­sor­gen? Wie lässt sich finan­zi­el­le Sicher­heit nach­hal­tig auf­bau­en? Die­se und vie­le wei­te­re Fra­gen wer­den pra­xis­nah beant­wor­tet. Chris­ti­na Ange­rer-Schil­cher, Mit­ar­bei­te­rin der Frau­en­be­ra­tungs­stel­le Inne­res Salz­kam­mer­gut, wird Bei­spie­le, Pro­ble­me und klei­ne Tipps bezo­gen auf den All­tag von Allein­er­zie­he­rin­nen und finan­zi­ell schlech­ter gestell­ten Frau­en mit in das The­ma einbringen.

Ein Abend vol­ler Inspi­ra­ti­on – mit musi­ka­li­schem Ausklang

Nach dem Vor­trag erwar­tet die Besu­che­rin­nen und Besu­cher ein wei­te­res High­light. Die Künst­le­rin Inga Lynch wird mit einem Kon­zert für einen stim­mungs­vol­len Abschluss des Abends sor­gen. In ent­spann­ter Atmo­sphä­re bie­tet sich die Mög­lich­keit, das Gehör­te nach­wir­ken zu las­sen und sich mit ande­ren Teil­neh­me­rin­nen und den Vor­tra­gen­den auszutauschen.

Ver­an­stal­tungs­de­tails:

- Datum: 6. März 2025

- Uhr­zeit: 19:30 Uhr

- Ort: Kur­di­rek­ti­on Buch­hand­lung Bad Ischl

Alle inter­es­sier­ten Frau­en und auch Män­ner sind herz­lich ein­ge­la­den, sich an die­sem Abend inspi­rie­ren zu las­sen und den ers­ten Schritt in eine selbst­be­stimm­te finan­zi­el­le Zukunft zu set­zen. Denn nur wer sich mit den eige­nen Finan­zen aus­ein­an­der­setzt, kann sei­ne Zukunft aktiv gestal­ten. Nut­zen Sie die Gele­gen­heit, wert­vol­le Finanz­kennt­nis­se zu erwerben!