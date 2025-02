„Wenn die Begeis­te­rung für eine gas­tro­no­mi­sche Aus­bil­dung so groß ist, dass ich mich in der Frei­zeit und am Abend noch frei­wil­lig wei­ter­bil­de, dann spricht das für die Schü­le­rin­nen und Schü­ler und vor allem auch für ihre Lehr­kräf­te“, streu­te WKO-Bezirks­stel­len­ob­mann Mar­tin Ettin­ger dem Pro­jekt „Talen­te­schmie­de – TS Bad Ischl“ Rosen. Ettin­ger weiß, wovon er spricht, denn auch sei­ne Toch­ter zählt zu jenen, die zusätz­li­che Anstren­gun­gen auf sich neh­men, um sich gas­tro­no­misch weiterbilden.

Von den ein­drucks­vol­len Ergeb­nis­sen der Talen­te­schmie­de konn­ten sich die Gäs­te bei einem Gala­abend mit 5‑Gän­ge-Menü im „EQ“ der Schaf­berg­bahn über­zeu­gen. Die jun­gen Gas­trot­a­len­te orga­ni­sier­ten einen ful­mi­nan­ten Abend und zau­ber­ten Gerich­te, die das Publi­kum begeis­tert zurück­lie­ßen. Die Tou­ris­mus­schu­len Bad Ischl neh­men an dem euro­päi­schen ECHA-Pro­gramm zur Hoch­be­gab­ten­för­de­rung teil und kön­nen dadurch die krea­ti­ven Jung­gas­tro­no­men in ihrem Wei­ter­bil­dungs­drang unter­stüt­zen. „Ein groß­ar­ti­ges Pro­jekt, das die Jugend beruf­lich för­dert, aber auch for­dert. Dass es sich lohnt, zeigt die­se per­fek­te Ver­an­stal­tung“, zog Bezirks­stel­len­ob­mann Ettin­ger erfreut Bilanz.