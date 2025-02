Im Okto­ber 2024 fand der Spa­ten­stich zum gro­ßen Zubau des Cari­tas Kin­der­gar­ten Gschwandt statt. Nur knapp 4 Mona­te spä­ter konn­te Bgm. Fritz Steindl zur Glei­chen­fei­er am Don­ners­tag 6.2.2025 ein­la­den. Bei sei­nen Begrü­ßungs­wor­ten galt Vzbgm. Mathi­as Buch­in­ger, Pro­jekt­lei­ter Dipl.Ing. Chris­ti­an Rech­ber­ger mit Micha­el Feicht­ner von der GWB, Bau­lei­ter Dani­el Scho­bes­ber­ger mit Polier Andre­as Raf­fels­ber­ger von Sal­zi Bau, Chris­ti­an Leit­in­ger mit Polier Her­mann Forst­in­ger von Stern&Hafferl Bau, Kers­tin Grab­ner und Kathi Sie­be­rer Kin­der­gar­ten Gschwandt und Ver­tre­ter des Gemein­de­ra­tes Tri­xi Pölzl Hue­mer SPÖ und Mar­tin Grill-Kie­fer ÖVP ein herz­li­ches Will­kom­men. Ein beson­de­res Dan­ke­schön und Hoch­ach­tung für die rasche und vor­züg­li­che Abwick­lung des Bau­es rich­te­te Fritz Steindl an die anwe­sen­den Mit­ar­bei­ter der Bau­fir­men. Ohne sie wäre die­ses Groß­pro­jekt nicht mög­lich und der Bau­plan in die­ser Zeit nicht ein­zu­hal­ten gewesen.

Alle Bli­cke waren dann nach oben gerich­tet, wo Polier Her­mann Forst­in­ger Stern&Hafferl den Richt­baum zur Dach­glei­che mit sei­ner Rede an alle Mit­wir­ken­den laut­stark zum Bes­ten gab. Die flüs­si­ge Spen­de auf dem Richt­baum von Fritz Steindl wur­de abge­schnit­ten, unter den Arbei­tern ver­teilt und natür­lich gab es auch für alle Anwe­sen­den einen wär­men­den Schluck, mit einem kräf­ti­gen Bra­vo und Applaus für die geleis­te­te Arbeit. Die anschlie­ßen­de Glei­chen­fei­er fand auf Ein­la­dung der Gemein­de Gschwandt im Gast­haus RABL in Gschwandt mit einem tra­di­tio­nel­len „Bratl in da Rein“ statt.