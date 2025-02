In Schörf­ling am Atter­see wur­den die Ein­satz­kräf­te zwei­er Feu­er­weh­ren Mitt­woch­vor­mit­tag zu einer Per­so­nen­ret­tung alarmiert.

Die Ein­satz­kräf­te wur­den mit dem Ein­satz­stich­wort “Per­so­nen­ret­tung unweg­sa­mes Gelän­de” nach Schörf­ling am Atter­see alar­miert. Eine Per­son ist in das ver­eis­te Bach­bett des Stein­ba­ches gestürzt. Die Feu­er­wehr wur­de zur Unter­stüt­zung des Ret­tungs­diens­tes ange­for­dert, um die gestürz­te Per­son über die Böschung zum Ret­tungs­au­to zu brin­gen. Die ver­letz­te Per­son wur­de in wei­te­rer Fol­ge zur wei­te­ren Ver­sor­gung in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck gebracht.