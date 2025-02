Ab dem Schul­jahr 2025/26 star­tet das Gym­na­si­um Bad Ischl mit einer span­nen­den Neue­rung: In der Unter­stu­fe haben unse­re Schüler:innen die Mög­lich­keit, sich nach ihren Inter­es­sen und Talen­ten indi­vi­du­ell zu ori­en­tie­ren. Bereits in der zwei­ten Klas­se kön­nen sie einen der drei Zwei­ge wäh­len, die in der 3. und 4. Klas­se ange­bo­ten werden.

Unser Gym­na­si­um, bis­her bekannt für sei­ne sprach­li­che Aus­rich­tung, bie­tet neu­er­dings den Schüler:innen, die ger­ne Spra­chen erler­nen und ihre Krea­ti­vi­tät aus­le­ben wol­len, die Mög­lich­keit Spa­nisch zu ler­nen und in einer Krea­tiv­werk­statt an Pro­jek­ten – sei es ein Musi­cal oder ein Thea­ter­stück – zu arbeiten.

Für natur­wis­sen­schaft­lich inter­es­sier­te Schü­le­rin­nen und Schü­ler öff­net sich die Tür zum Real­gym­na­si­um, wo sie sich im Fach „Labor“ mit Bio­lo­gie, Phy­sik und Che­mie und ver­tie­fen­der Mathe­ma­tik beschäf­ti­gen. Wer sich für Infor­ma­tik begeis­tert, kann sich im Real­gym­na­si­um mit IT-Aus­rich­tung mit span­nen­den The­men wie Robo­tik, Pro­gram­mie­rung und Medi­en­de­sign inten­siv auseinandersetzen.

Um den Über­gang von der Volks­schu­le ins Gym­na­si­um rei­bungs­los und erfolg­reich zu gestal­ten, star­ten alle Erstklässler:innen mit einer ein­wö­chi­gen Ein­füh­rungs­pha­se. Wäh­rend die­ser ler­nen sich die Schüler:innen nicht nur gegen­sei­tig ken­nen, son­dern ent­wi­ckeln orga­ni­sa­to­ri­sche Fähig­kei­ten und Stra­te­gien für erfolg­rei­ches Ler­nen. Den Abschluss die­ser Pha­se bil­den die tra­di­tio­nel­len und belieb­ten Kennenlerntage.

Ein posi­ti­ves, respekt­vol­les Arbeits­kli­ma ist für uns die Grund­la­ge für nach­hal­ti­ges Ler­nen. Des­halb legen wir gro­ßen Wert auf Per­sön­lich­keits­bil­dung und sozia­le Kom­pe­tenz: In der gesam­ten Unter­stu­fe wird die­ses Fach unter­rich­tet, um den Schüler:innen dabei zu hel­fen, Selbst- und Sozi­al­kom­pe­tenz zu entwickeln.

In der Ober­stu­fe ent­schei­den sich die Schüler:innen zwi­schen dem sprach­lich aus­ge­rich­te­ten Gym­na­si­um und dem natur­wis­sen­schaft­li­chen Real­gym­na­si­um. Das Wahl­pflicht­kurs­sys­tem MOvE bie­tet ein brei­tes und viel­fäl­ti­ges Ange­bot, das den Inter­es­sen von natur­wis­sen­schaft­lich, künst­le­risch, sprach­lich, gesell­schaft­lich-sozi­al und sport­lich ori­en­tier­ten Schüler:innen gerecht wird und ihnen hilft, ihr vol­les Poten­ti­al zu ent­fal­ten und bes­tens auf die Zukunft vor­be­rei­tet zu sein.

Das Gym­na­si­um Bad Ischl – dein Sprung­brett für eine erfolg­rei­che Zukunft!