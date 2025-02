Hoch­le­cken, 16. Febru­ar 2025 – Ein Tag vol­ler Pis­ten­spaß für die Kleins­ten: Auch heu­er orga­ni­siert Natio­nal­rats­ab­ge­ord­ne­te Bet­ti­na Zopf den belieb­ten Kin­der­ski­tag am Hoch­le­cken. Dank ihrer Initia­ti­ve wer­den die Lift­kar­ten für Kin­der gespon­sert, und für Kin­der unter sechs Jah­ren erhält sogar eine Begleit­per­son eine kos­ten­lo­se Ski­kar­te.

„Es freut mich, dass die­se Akti­on immer so gro­ßen Anklang fin­det. Es ist ein klei­ner Bei­trag für Fami­li­en, die ihren Kin­dern das Ski­fah­ren ermög­li­chen. Gleich­zei­tig kann ich so das Ski­ge­biet ein wenig unter­stüt­zen und Dan­ke bei den Lift­be­trei­bern sagen!“, so Bet­ti­na Zopf.

Mit die­ser Akti­on setzt sie ein Zei­chen für leist­ba­ren Win­ter­sport und stärkt gleich­zei­tig die regio­na­le Infra­struk­tur. Ein Tag vol­ler Freu­de auf den Pis­ten ist garantiert!