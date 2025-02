Zwei unter­schied­li­che Pro­jek­te zu einem ver­eint! Hans Fuchs aus Alt­aus­see und Her­bert Riess aus Gschwandt arbei­te­ten die letz­ten 2 Jah­re unab­hän­gig von­ein­an­der an fol­gen­den Projekten:

„Der The­mes­va­rer Was­ser­schub“ von Hans Fuchs sowie Her­bert Riess fami­li­en­be­dingt am “Buchenland/Bukowina, Besied­lung – Umsied­lung – Eva­ku­ie­rung – Flucht”. Bei­de Pro­jek­te erwäh­nen das Salz­kam­mer­gut als Aus­gangs­punkt. Gemein­sam mit noch 2 Part­nern grün­de­ten sie im Jän­ner die­ses Jah­res den Ver­ein „Euro­päi­sches Forum für Hei­mat­kun­de und Geschich­te“ und star­ten ab 6. März 2025 mit 7 Veranstaltungen.

Für Laa­kir­chen, Ohls­dorf und Vorch­dorf wird die Zeit noch ein­mal um 80 Jah­re zurückgedreht:

Laa­kir­chen am Mon­tag den 5. März 1945 um 9:00 Uhr: Ein Pfer­de­t­reck mit etwa 100 Wagen ist im Orts­zen­trum ange­kom­men. Es han­delt sich dabei um Fami­li­en aus dem Buchen­land, das in sla­wi­scher Spra­che Buko­wi­na heißt. Der Treck wird auf­ge­teilt: 20 Wagen fah­ren nach Vorch­dorf wei­ter, ein ande­rer Teil fährt zur Volks­schu­le nach Ohlsdorf.

Der Schul­di­rek­tor schreibt ins Klas­sen­buch: Am 5. März 1945 ist ein neu­er Flücht­lings­zug zu Wagen – ein soge­nann­ter Treck aus dem schle­si­schen Kreis Bie­litz bei uns ein­ge­trof­fen. Es waren 60 Pfer­de und 62 Men­schen. Wir haben sie in 4 Klas­sen­zim­mer und im Saal des Gast­hau­ses Koth­mayr unter­ge­bracht. Der Rest wur­de auf umlie­gen­de Bau­ern­hö­fe zuge­wie­sen. Die Flücht­lin­ge stam­men alle­samt aus der Buko­wi­na, wur­den Ende 1940 nach Schle­si­en umge­sie­delt und muss­ten jetzt vor der anrü­cken­den Roten Armee flie­hen. April-Ein­trag: Nun wäre die Schu­le wie­der frei gewor­den und der Unter­richt hät­te begin­nen kön­nen. Da aber noch wei­te­re Flücht­lin­ge zu erwar­ten sind wel­che in die Klas­sen kom­men sol­len und da auch blei­ben wer­den, konn­te die Schu­le nicht geöff­net werden….

Mehr zu sehen und zu hören am 6. März 2025 um 18 Uhr bei der Gedenk- & Frie­dens­mes­se in der Pfarr­kir­che Laa­kir­chen sowie am 7. März 2025 um 19 Uhr im Kul­tur­zen­trum ALFA in Laa­kir­chen. Der Kam­mer­schau­spie­ler Prof. Franz-Robert Wag­ner ver­liest die Tages­er­eig­nis­se aus dem Treck-Tage­buch „Flucht“, musi­ka­lisch beglei­tet von einem Cel­lo-Ensem­ble. Dazu gibt es Exper­ti­sen vom Mili­tär­his­to­ri­ker Johann Wim­plin­ger und Her­bert Riess.