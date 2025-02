Am 15. Febru­ar 2025 fand im Feu­er­wehr­haus der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Lauf­fen der all­jähr­li­che Feu­er­wehr­ball statt. Zahl­rei­che Gäs­te folg­ten der Ein­la­dung und erleb­ten einen Abend vol­ler Musik, Tanz und guter Laune.

Für die pas­sen­de musi­ka­li­sche Unter­hal­tung wur­de sowohl in der Seidl­bar als auch in der gro­ßen Lager­hal­le gesorgt.

Ein beson­de­res High­light des Abends war die tra­di­tio­nel­le Tom­bo­la. Dank der groß­zü­gi­gen Spen­den zahl­rei­cher Unter­neh­men gab es wie­der eine Viel­zahl attrak­ti­ver Prei­se zu gewin­nen. Hier möch­te sich die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Lauf­fen herz­lich bei allen Sach- und Trans­par­ent­s­pen­dern bedan­ken, die die­se Ver­an­stal­tung Jahr für Jahr ermög­li­chen und damit einen wert­vol­len Bei­trag für die Lauff­ner Feu­er­wehr leisten.

In aus­ge­las­se­ner Stim­mung wur­de bis in die frü­hen Mor­gen­stun­den gefei­ert, getanzt und gelacht. Die posi­ti­ve Reso­nanz der Gäs­te zeigt, dass der Feu­er­wehr­ball auch in die­sem Jahr ein vol­ler Erfolg war.

Die Mit­glie­der der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Lauf­fen freu­en sich bereits jetzt dar­auf, Euch im nächs­ten Jahr wie­der begrü­ßen zu dür­fen und gemein­sam einen unver­gess­li­chen Abend zu erleben!