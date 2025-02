Pla­nen, reden und Taten set­zen – so ist die Rei­hen­fol­ge beim öffent­li­chen Ver­kehr. Am Aus­bau der regio­na­len Bus­ver­bin­dung hat sich in den letz­ten Jah­ren vie­les ver­bes­sert. Es geht dabei um Anbin­dun­gen an die über­ge­ord­ne­te Schie­nen­in­fra­struk­tur. Mit einer Por­ti­on Krea­ti­vi­tät gibt es gute Mög­lich­kei­ten die Umwelt zu schüt­zen und Sicher­heit zu gewäh­ren. Bür­ger­meis­ter Toni Hütt­mayr fuhr unlängst mit einer Gemein­de­a­b­ord­nung und dem Lini­en­bus zu einer Jubi­lä­ums­fei­er und Alters­eh­rung und über­brach­te so zukunfts­ori­en­tiert einen Geschenkkorb.